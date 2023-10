Basket, Luca Banchi: “Contenti di un’altra vittoria in trasferta, sono orgoglioso della nostra prestazione”

La Virtus Bologna continua a macinare vittorie in questo avvio di stagione ed espugna anche l’Astroballe di Villeurbanne, sconfiggendo in volata l’Asvel per 87-84 e centrando il quarto successo su cinque partite disputate sin qui nella regular season dell’Eurolega 2023-2024 di basket maschile. Le Vu Nere hanno sfruttato benissimo un calendario favorevole, perdendo solamente l’incontro inaugurale contro lo Zalgiris Kaunas ed issandosi così nel gruppo delle seconde in classifica generale con un bilancio di 4-1 alle spalle della capolista Real Madrid.

“Siamo molto contenti di un’altra vittoria in trasferta con una prestazione molto consistente, gestendo l’emergenza fin dall’inizio con i nostri lunghi in difficoltà per i falli, cercando di mantenere la linea sempre stabile di fronte a una squadra così fisica e atletica che stasera voleva dimostrare”, ha dichiarato Luca Banchi dopo l’affermazione sulla squadra francese guidata da coach Pozzecco.

“Abbiamo risposto bene e quindi è bello vedere che la squadra ha mostrato lo stesso livello di energia, aggressività e desiderio nonostante fossimo di fronte a un team che ha cambiato l’allenatore solo due giorni fa e che voleva davvero ottenere la sua prima vittoria in questa stagione”, prosegue il tecnico della formazione emiliana al termine del confronto odierno con l’ASVEL.

“Eravamo molto ben preparati mentalmente per giocare questo tipo di partita, e sono anche molto orgoglioso del modo in cui abbiamo giocato in maniera solida e precisa negli ultimi minuti, nel momento più difficile. Quando l’Asvel ha segnato delle triple incredibili per rimanere in partita, abbiamo risposto ogni volta con grande personalità ed è questo che mi rende più orgoglioso per la prestazione e la vittoria”, conclude il CT della Lettonia.

Credit: Ciamillo