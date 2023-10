Basket, la Virtus Bologna batte il Napoli e resta a punteggio pieno in Serie A

Vittoria importante per la Virtus Bologna nel posticipo della quinta giornata della Serie A 2023/2024 di basket. Al PalaBarbuto, i ragazzi di Luca Banchi disputano un’ottima partita contro il Napoli e si impongono per 88-75. Grazie a questo successo le V Nere restano prime in classifica a punteggio pieno (10 punti) insieme alla Reyer Venezia. Dall’altra parte, invece, la compagine partenopea rimane a quota 6 in sesta posizione.

Fondamentali questa sera per la Virtus Bologna i 17 punti e 14 rimbalzi di Jordan Mickey, i 14 di Marco Belinelli, i 12 di Tornike Shengelia e gli 11 a testa di Alessandro Pajola (autore anche di 4 assist) e Awudu Abass. Inutili invece in casa campana i 20 punti e 7 rimbalzi di Tomislav Zubcic (pesano le sue 6 palle perse) e i 16 di Tyler Ennis.

Il Napoli comincia meglio e prova a scappare con la triple di Jaworski e le giocate di Ennis e Owens (7-2), ma subito dopo la Virtus Bologna risponde e accorcia con i canestri di Belinelli e Shengelia (7-6). Il match prosegue quasi punto a punto fino al 14-14, poi è ancora la squadra di casa ad allungare, stavolta con un tiro da tre di Zubcic e un’invenzione dentro l’area di Lever (19-14). Anche in questo caso, però, le V Nere reagiscono immediatamente e riescono addirittura a ribaltare il punteggio prima della fine del primo quarto (22-23) grazie alla coppia Belinelli-Pajola. Napoli accusa decisamente il colpo e la Virtus Bologna ne approfitta per allungare nel secondo parziale fino ad arrivare al +20 (26-46), prima del canestro di Jaworski in chiusura di primo tempo (28-46).

Dopo la pausa lunga la squadra di casa accorcia leggermente con quattro punti di Ennis (32-46), ma subito dopo gli ospiti tornano a fare male in attacco e riprendono il largo (39-59). Il quarto prosegue senza grossi scossoni e si arriva al termine dei 30′ sul punteggio di 67-48 in favore degli ospiti. Poi nell’ultimo periodo Napoli non riesce a trovare una reazione convincente e la Virtus Bologna gestisce dunque comodamente il vantaggio fino all’88-75 conclusivo.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

GEVI NAPOLI BASKET – VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 75-88 (22-23, 6-23, 20-21, 27-21)

Napoli: Pullen, Zubcic 20, Ennis 16, Jaworski 12, De Nicolao G. 4, Fusaro, Owens 12, Sokolowski 2, Lever 4, Grivo ne, Mabor Dut Biar, Ebeling

Virtus Bologna: Belinelli 14, Pajola 11, Smith 3, Dobric 8, Mascolo 3, Shengelia 12, Hackett 3, Menalo, Mickey 17, Dunston 4, Abass 11, Cordinier 2

Credit: Ciamillo