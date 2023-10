Badminton, Fabio Caponio vince in Perù. Terzo Giovanni Toti, ancora battuta in finale Yasmine Hamza

Prosegue la scalata nel ranking olimpico degli azzurri del badminton, questa volta grazie ai punti ottenuti nelle Perù International Series 2023: Fabio Caponio vince il torneo maschile, dove Giovanni Toti chiude terzo, mentre nel tabellone femminile Yasmine Hamza è seconda.

La finale del tabellone di singolare maschile vede il successo di Fabio Caponio, testa di serie numero 2, vittorioso in due game con lo score di 21-11 21-18 sul salvadoregno Uriel Francisco Canjura Artiga, numero 1 del seeding, che ieri aveva eliminato in semifinale per 21-13 19-21 21-8 Giovanni Toti, terzo.

Nell’ultimo atto del singolare femminile, riedizione della finale andata in scena nel Venezuela International domenica scorsa, esce nuovamente sconfitta Yasmine Hamza, battuta ancora dalla peruviana Ines Lucia Castillo Salazar, numero 1 del tabellone, vittoriosa in rimonta in tre game col punteggio di 19-21 21-15 21-9.

Foto: LiveMedia/Irina R Hipolito/DPPI