ATP Vienna, Sinner-Rublev è uno scontro diretto per il quarto posto! Sfida cruciale in chiave Finals

Jannik Sinner e Andrey Rublev si affronteranno nella semifinale del torneo ATP 500 di Vienna. Il tennista italiano ha regolato lo statunitense Frances Tiafoe in tre set, mentre il giocatore russo ha avuto la meglio sul tedesco Alexander Zverev. Si preannuncia uno sfida campale sul cemento della capitale austriaca, l’appuntamento è per sabato 28 ottobre (secondo incontro a partire dalle ore 14.00 e non prima delle ore 15.30). L’equilibrio dovrebbe regnare sovrano, in palio la qualificazione alla finale da disputare contro il vincente del confronto tra il russo Daniil Medvedev e il greco Stefanos Tsitsipas.

Si tratta di un autentico scontro diretto per il quarto posto nel ranking ATP. Jannik Sinner occupa la quarta posizione della classifica mondiale con 5.090 punti, mentre Andrey Rublev si trova in quinta piazza con 4.935 punti. Se l’italiano dovesse vincere il testa a testa si isserebbe a quota 5.210, con la possibilità di volare a 5.410 in caso di trionfo finale, e prenderebbe respiro dal tentativo di assalto dal rivale in vista del Masters 1000 di Parigi-Bercy. Se il russo dovesse imporsi, però, salirebbe a quota 5.055 punti e potrebbe operare il sorpasso ai danni del nostro portacolori nel caso in cui alzasse al cielo il trofeo (5.255 punti).

Questo testa a testa per il numero 4 al mondo è cruciale in ottica ATP Finals, il torneo riservato ai migliori otto tennisti della stagione che andrà in scena al PalaAlpitour di Torino dal 12 al 19 ottobre. La composizione dei gironi sarà in parte determinata dal ranking: il quarto in classifica eviterà nel gruppo il terzo in graduatoria, verosimilmente Daniil Medvedev, e avrebbe più chance di qualificarsi alle semifinali.

RANKING SINNER-RUBLEV: VERSO LO SCONTRO DIRETTO

Prima dello scontro diretto

Jannik Sinner: quarto con 5.090 punti

Andrey Rublev: quinto con 4.935 punti

Dopo lo scontro diretto

Se vince Jannik Sinner: Sinner quarto con 5.210 punti, Rublev quinto con 4.935 punti. Sinner andrebbe a 5.210 vincendo la finale.

Se vince Andrey Rublev: Sinner quarto con 5.090 punti, Rublev quinto con 5.055 punti. Rublev andrebbe a 5.255 punti e opererebbe il sorpasso.

Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Martin Steiger