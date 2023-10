ATP Vienna, Matteo Arnaldi regge un set, ma Rublev è ancora superiore e passa ai quarti

Si ferma il cammino di Matteo Arnaldi nel torneo ATP 500 di Vienna. Il ligure nulla ha potuto contro Andrey Rublev, numero cinque del mondo, venendo sconfitto in due set con il punteggio di 7-5 6-3, dopo un’ora e mezza di gioco.

Arnaldi ha chiuso con quattro ace (6 quelli di Rublev) ma anche con altrettanti doppi falli. Il russo ha avuto più vincenti nel match (21) rispetto a quello dell’azzurro (19), che ha commesso anche più errori non forzati (11 contro 6).

Subito inizio complicato per Arnaldi con Rublev che vince a zero il primo game e con il ligure che deve affrontare quattro palle break nel secondo gioco, che vengono comunque annullate brillantemente dall’azzurro. Arnaldi cancella un set point nel decimo gioco, mentre nel dodicesimo deve affrontarne ancora due. Sul primo arriva un ace, mentre sul secondo Arnaldi sbaglia a rete e consegna il set per 7-5 all’avversario.

Partenza lanciata di Rublev nel secondo set. Il numero cinque del mondo strappa il servizio all’italiano nel secondo game dopo aver vinto un punto meraviglioso proprio sulla palla break. Rublev scappa prima sul 3-0 e poi sul 4-1. Il break è decisivo, perché il russo non concede nulla e chiude sul 6-3.

Il russo nei quarti di finale si troverà di fronte Alexander Zverev, testa di serie numero cinque. Il tedesco aveva già staccato il biglietto per entrare tra i migliori otto nella giornata di ieri, battendo in due set il britannico Cameron Norrie con il punteggio di 6-2 6-4. Il vincitore di questa sfida potrebbe trovarsi sulla propria strada in semifinale Jannik Sinner, anche se l’altoatesino dovrà prima vincere il derby azzurro con Lorenzo Sonego e poi eliminare uno tra Frances Tiafoe e Gael Monfils.

Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Christian Hofer