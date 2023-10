ATP Vienna 2023, Jannik Sinner: “Forma fisica importante, stiamo facendo il passo successivo. Dicembre fondamentale verso il 2024”

Jannik Sinner, anche in conferenza stampa, non fa nulla per nascondere la propria felicità. Del resto, un altro successo, questa volta a Vienna, è proprio ciò che serve per iniziare bene la stagione indoor europea sul veloce. L’altoatesino, in queste condizioni, era già fin dal 2019 una minaccia per tutti, e ora che è una certezza sa di avere tante armi a propria disposizione.

Inizialmente Sinner, nelle parole che in Italia sono state riportate da Ubitennis, ribadisce il concetto già espresso poco prima sul campo: “Credo che questa partita resterà impressa nella mente di molte delle persone che hanno assistito oggi; credo di poter dire che questo è uno dei tre o cinque migliori match della mia vita. Le finali sono sempre speciali, in particolare contro Daniil che mi aveva battuto parecchie volte“.

Interpellato sul discorso legato alla forma fisica: “La forma fisica è certamente un aspetto importante, è stato un match molto fisico. Ma in generale credo che uno inizi a mettere assieme i pezzi del puzzle; poi accumuli esperienza e quell’aspetto è fondamentale. Io avevo già giocato prima di quest’anno molti ottavi e quarti di finale, ma adesso stiamo facendo il passo successivo. Ormai posso dire di aver giocato contro tutti i grandi giocatori sui palcoscenici più importanti ed è una cosa che da fiducia. Rientro fra gli aspetti che dicevo prima che stanno andando al loro posto“.

Sul 2024: “Durante la off-season è molto importante cercare di allenarsi bene; il mese di dicembre è fondamentale per preparare al meglio la stagione successiva. Magari l’anno prossimo a inizio dell’anno giocherò meno per prepararmi al meglio“.

