ATP Tokyo 2023: Zhang e Giron eliminano Hurkacz e Ruud. Shelton accede ai quarti

Non sono mancate le sorprese in questo mercoledì nel torneo ATP 500 di Tokyo. Dopo aver trionfato a Shanghai, Hubert Hurkacz cade all’esordio sul cemento giapponese contro il cinese Zhizhen Zhang. Il polacco, affaticato dalla meravigliosa settimana precedente, è stato sconfitto in rimonta dal numero 57 del mondo con il punteggio di 3-6 6-4 7-6 dopo due ore e diciassette minuti di gioco.

Si conoscono anche i primi giocatori qualificati per i quarti di finale. Ci sarà un attesissimo derby americano tra Tommy Paul e Ben Shelton. Per il primo è la seconda sfida tutta statunitense consecutiva, visto che ha battuto in due set il connazionale Mackenzie McDonald per 6-2 6-4. Decisamente molta più fatica per Shelton, che ha superato l’australiano Jordan Thompson, recuperando un set di svantaggio, con il punteggio di 6-7 6-4 6-3.

L’ottima giornata del tennis a stelle e strisce è completata da Marcos Giron. Il numero 79 del mondo ha superato Casper Ruud per 6-3 6-4, mettendo forse la parola fine alla rincorsa del norvegese verso un posto alle ATP Finals di Torino. Per Giron una vittoria di alto livello ed ora un quarto di finale contro Felix Auger-Aliassime.

Il canadese sembra finalmente essersi ritrovato in quel di Tokyo dopo un periodo davvero buio. Un convincente successo sull’austriaco Sebastian Ofner per 6-4 6-1 ha aperto le porte dei quarti al numero diciassette del mondo, che non vinceva due match consecutivamente addirittura da Indian Wells a marzo.

RISULTATI ATP TOKYO 2023 (18 OTTOBRE)

Zhang (Chn) b. Hurkacz (Pol) 3-6 6-4 7-6

Auger-Aliassime (Can) b. Ofner (Aut) 6-4 6-1

Paul (Usa) b. McDonald (Usa) 6-4 6-2

Giron (Usa) b. Ruud (Nor) 6-3 6-4

Shelton (Usa) b. Thompson (Aus) 6-7 6-4 6-3

FOTO: LaPresse