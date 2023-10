ATP Stoccolma: il tabellone del torneo. Lorenzo Sonego esordirà contro Lajovic

È stato sorteggiato quest’oggi il tabellone dell’ATP 250 di Stoccolma. Al via di questo torneo svedese si presenteranno diversi tennisti pronti a lottare per determinati obiettivi e tra questi ci sarà anche il nostro portacolori Lorenzo Sonego. Ma andiamo con ordine.

I primi del seeding per questo evento sono il danese Holger Rune (1) e il francese Adrian Mannarino (2) e questi, oltre all’olandese Tallon Griekspoor (3) e lo spagnoli Alejandro Davidovich Fokina (4), beneficeranno di un bye al primo turno, mentre avranno un primo turno contro un qualificato l’argentino Sebastian Baez (5), il ceco Jiri Lehecka (6), lo statunitense Christopher Eubanks (7) e il britannico Daniel Evans (8).

Tornando a parlare di Lorenzo Sonego, invece, l’azzurro debutterà contro il serbo Dusan Lajovic. Per il torinese non sarà di certo un match facile, ma neanche impossibile. In caso di successo, il classe 1995 affronterebbe poi al secondo turno il vincente del match tra Eubanks e un qualificato. Qui di seguito il tabellone completo.

IL TABELLONE DI STOCCOLMA

H. Rune (DEN) (1) – Bye

M. Kecmanovic (SRB) – K. Friberg (SWE)

E. Ymer (SWE) – R. Bautista (ESP)

Q – J. Lehechka (CZE) (6)

T. Griekspoor (NED) (3) – Bye

E. Ruusuvuori (FIN) – Q

D. Lajovic (SRB) – L. Sonego (ITA)

Q – C. Eubanks (USA) (7)

S. Baez (ARG) (5) – J. J. Wolf (USA)

L. Djere (SRB) – L. Borg (SWE) (WC)

B. Gojo (CRO) – S. Wawrinka (SUI)

Bye – A. Davidovich Fokina (ESP) (4)

D. Evans (GBR) (8) – Q

G. Monfils (FRA) (PR) – M. Fucsovics (HUN)

T. Seyboth Wild (BRA) – R. Safiullin (RUS)

Bye – A. Mannarino (FRA) (2)

Foto: LaPresse