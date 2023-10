ATP Shanghai, Jannik Sinner: “Gioco per me e migliorare, non per fare i record”

Non è stata una partita semplice per Jannik Sinner quella del terzo turno del Masters1000 di Shanghai (Cina). Il tennista italiano è stato severamente impegnato dall’argentino Sebastian Baez, producendosi in una vittoria in rimonta sullo score di 3-6 6-3 6-2.

Un Sinner che non si è espresso sui suoi livelli massimi, anche perché forse anche le fatiche di Pechino si fanno sentire. Non sorprende il fatto che domani non sarà in campo per il doppio con il padrone di casa Zhang proprio per recuperare dagli sforzi degli ultimi giorni. Meriti anche a Baez che, soprattutto nella prima frazione, ha messo in mostra un tennis di qualità.

Alla fine della fiera, comunque, Jannik riuscito a spuntarla con qualità tecniche e morali importanti: “Lui ha giocato bene nel primo set, nel secondo ho cercato di essere aggressivo e quando si parte con il break di vantaggio è più facile. Sono orgoglioso di come ho gestito la situazione, è stata una partita difficile“, ha commentato poco dopo il confronto il nostro portacolori.

Negli ottavi di finale ci sarà un giocatore da temere, come lo statunitense Ben Shelton: “Sarà la prima volta, neanche ci siamo allenati insieme. Spero che sarà una bella partita“, ha commentato il tennista nostrano. Valutando poi le 51 vittorie stagionali, il suo parere è stato molto chiaro: “Gioco per me, non per i record. Mi piace la situazione in cui sono, spero di continuare così, ma guardo a me stesso. Sappiamo che dobbiamo migliorare tante cose per diventare giocatori migliori“.

Foto: LaPresse