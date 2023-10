ATP Shanghai, Andrey Rublev: “Quando ho grandi possibilità, gioco sempre peggio!”

Il russo Andrey Rublev potrebbe avere una grande possibilità nel Masters1000 di Shanghai (Cina). Il russo (n.7 della classifica mondiale) potrebbe compiere un salto molto importante sia nel ranking ATP che nella Race, balzando in caso di vittoria al quarto posto nella classifica mondiale, davanti a Jannik Sinner, e insidiando il quarto posto dell’altoatesino nella classifica di rendimento che qualifica a Torino.

La “moria” di teste di serie è stata tale che Rublev può davvero puntare al successo nel 1000, considerando il novero dei tennisti rimasti, in fatto di classifica. Tuttavia, il moscovita predica calma e riflette anche su quali saranno i rivali che si ritroverà nel proprio percorso.

Dopo aver sconfitto l’americano Tommy Paul, il top-10 ha dichiarato: “Quando ho grandi opportunità nei tornei gioco peggio per cui…Il prossimo avversario sarà Ugo Humbert, che ha sconfitto Tsitsipas, e a Pechino mi ha battuto, poi potrei incrociare uno tra Nicolas Jarry e Grigor Dimitrov: il primo sta giocando molto bene e il secondo mi ha battuto spesso negli scontri diretti. Quindi, staremo a vedere“.

Non vuol mettersi pressione Rublev, sicuramente consapevole di avere una grossa chance di portarsi a casa il suo secondo titolo 1000 in carriera, dopo quello conquistato quest’anno a Montecarlo, battendo in Finale il danese Holger Rune.

Foto: LaPresse