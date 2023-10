ATP Shanghai 2023, Carlos Alcaraz e Rublev agli ottavi di finale. Eliminati Fritz e Tsitsipas

Definito il quadro dei qualificati agli ottavi di finale del Masters1000 di Shanghai (Cina). Missione compiuta per Carlos Alcaraz e Andrey Rublev. Lo spagnolo (n.2 ATP) è stato impegnato piuttosto severamente da un ottimo Daniel Evans (n.33 del mondo), a cui però è mancata concretezza nei punti importanti per creare ancora più problemi a Carlitos. L’asso nativo di Murcia si è imposto per 7-6 (1) 6-4 e negli ottavi affronterà il bulgaro Grigor Dimitrov (n.19 del mondo), a segno per 7-6 (6) 6-4 contro il russo Karen Khachanov (n.14 ATP).

Rimanento in tema Russia, Rublev (n.7 del mondo) ha dominato la sfida contro il francese Adrian Mannarino (n.23 del ranking) sul punteggio di 6-3 6-0. Le traiettorie piatte mancine del transalpino non hanno mai impensierito Andrey, che nel prossimo turno giocherà contro l’americano Tommy Paul (n.12 del mondo), costretto agli straordinari dal giovane francese Arthur Fils (n.44 del ranking). 6-4 6-7 (7) 6-4 lo score per lo statunitense.

Brutta sconfitta per l’altro tennista degli States Taylor Fritz. Il n.8 del ranking si è arreso al cospetto dell’argentino Diego Schwartzman (n.130 del mondo) per 6-4 3-6 7-6 (5) in un match combattutissimo. Per il sudamericano si è trattato di un successo significativo dal momento che è un ritorno alla vittoria contro un top-10 dopo 12 sconfitte consecutive. Schwartzman se la vedrà contro il cileno Nicolas Jarry (n.22 del ranking) a segno contro Lorenzo Sonego (n.59 ATP) per 7-6 (4) 6-2.

Eliminato anche Matteo Arnaldi. Il ligure (n.42 del mondo) si è dovuto inchinare all’americano J.J. Wolf (n.51 del ranking), a segno per 2-6 6-3 7-6 (4). Si è un po’ spenta la luce al ligure da metà del secondo parziale in avanti e alla lunga la superiorità di Wolf è emersa. Quest’ultimo negli ottavi giocherà contro il francese Ugo Humbert (n.34 ATP). A sorpresa il transalpino ha battuto il greco Stefanos Tsitsipas (n.6 del mondo) per 6-4 3-6 7-5. Un’altra brutta sconfitta per l’ellenico che dà seguito al suo periodo negativo.

Di seguito la composizione completa degli ottavi di finale:

OTTAVI FINALE MASTERS1000 SHANGHAI 2023

Alcaraz vs Dimitrov

Jarry vs Schwartzman

Humbert vs Wolf

Paul vs Rublev

Ruud vs Marozsan

Hurkacz vs Zhang

Sinner vs Shelton

Cerundolo vs Korda

