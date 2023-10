ATP Pechino, Carlos Alcaraz teme Jannik Sinner in semifinale

Il giorno è arrivato. Si pensava già da un po’ al possibile incrocio tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz nell’ATP500 di Pechino (Cina). Il sorteggio del tabellone principale aveva prefigurato questa eventualità e i due tennisti hanno rispettato i pronostici. Di sicuro, l’altoatesino è stato costretto a sprecare più energie, condizionato non poco da una forma fisica/stato di salute non perfetti.

Discorso diverso per Alcaraz che, soprattutto nelle partite contro Lorenzo Musetti e Casper Ruud, ha messo in mostra una sicurezza e un tennis di primo livello. Sarà quindi la settima sfida della serie tra i due a livello ATP e il bilancio nel massimo circuito internazionale è di 3-3. L’ultima affermazione è stata di Sinner a Miami nel penultimo atto del Masters1000 di Miami.

Una partita dai connotati epici, che il pubblico si augura possa replicarsi. Ne ha parlato lo spagnolo in conferenza stampa: “La partita contro Jannik è una cosa che tutti aspettano. Abbiamo disputato grandi partite in tornei importanti e il livello è sempre stato molto alto. Sono contento di giocare contro di lui e sarà una semifinale complicata, conoscendo le sue qualità“, ha dichiarato l’iberico.

A questo punto non resta che attendere quanto previsto, non prima delle 13.30 italiane, sul campo centrale dell’ATP500 in Cina.

