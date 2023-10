Calcio, Serie A: tutto facile per la Fiorentina, 3-0 al Cagliari

È la Fiorentina ad aggiudicarsi il Monday Night della settima giornata di Serie A. I Viola battono 3-0 il Cagliari al Franchi e agganciano Juventus e Napoli in classifica a quota 14 punti.

Ci vogliono 180 secondi alla Fiorentina per sbloccare la partita. Punizione dalla destra, sponda di Milenkovic di testa e zampata di Gonzalez ad approfittare dell’incertezza del portiere rossoblù Radunovic.

I viola sbandano, ma vengono salvati da Kayode che sulla linea impedisce il gol a Nandez che, a seguito di un errore di Milenkovic, aveva dribblato Terracciano e tentato la battuta a rete.

Passato lo spavento i padroni di casa tornano a bussare dalle parti di Radunovic, ma Dossena mura Gonzalez, quindi Kayode calcia fuori di poco e infine trovano il 2-0 con Dossena che manda nella propria porta un cross dello stesso Kayode.

La Fiorentina prova a capitalizzare, ma Gonzalez non inquadra la porta di testa, mentre la reazione sarda è affidata a Shomurodov il cui tiro a giro si perde di poco sul fondo.

I rossoblù provano a riaprire il match in avvio di ripresa, ma Dossena di testa non trova la porta. Oristanio prova a suonare la carica per i sardi che però non riescono a costruire chance pulite.

Nel finale arriva poi il sigillo di Nzola a firmare il 3-0 finale.

Foto: LaPresse