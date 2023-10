ATP Pechino 2023, Sinner esulta: “Una delle mie migliori partite. Non ho dato tempo ad Alcaraz”

Grandissima vittoria di Jannik Sinner all’ATP 500 di Pechino (Cina, cemento). L’italiano classe 2001 (testa di serie n.6) ha disputato una partita magnifica contro lo spagnolo Carlos Alcaraz (n.2 al mondo) e si è imposto per 7-6(4) 6-1 in un’ora e 57 minuti di gioco. Grazie a questo successo, l’altoatesino ha raggiunto in finale il russo Daniil Medvedev e allo stesso tempo si è guadagnato la posizione numero 4 della classifica ATP (best ranking per lui), diventando il terzo tennista italiano di sempre a riuscirci dopo Adriano Panatta (1976) e Francesca Schiavone (2011).

“Questa partita la metto sicuramente tra le migliori che io abbia mai giocato – ha dichiarato Sinner dopo il successo contro Carlos -. Direi che ogni sfida contro di lui è molto dura. Dimostriamo sempre grande rispetto, giochiamo entrambi alla grande. Quando giochiamo uno contro l’altro cerchiamo di restare sempre al limite”.

Jannik ha poi aggiunto: “Oggi ho giocato un po’ meglio nei momenti importanti. Nel secondo set lui ha avuto tante occasioni, ma io sono riuscito a restare sempre concentrato. Il primo set invece è stato un po’ più frenetico, io ho cercato di rimanere lì mentalmente e ce l’ho fatta. Ovviamente sono molto contento della prestazione.”

Il classe 2001 ha concluso dicendo: “Oggi penso di aver rispettato al meglio il mio piano di gioco. Ho cercato di essere il più aggressivo possibile, per non dare a lui troppo tempo per giocare come sa fare, e alla fine è andata bene. Domani avrò un’altra sfida durissima, contro un avversario che non ho mai battuto. Speriamo sia la volta buona!”.

Foto: lev radin / Shutterstock.com