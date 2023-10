ATP Pechino 2023, Dimitrov elimina Rune, Ruud sopravvive con Etcheverry

Il torneo ATP di Pechino ha completato il quadro dei quarti di finale. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono in rotta di collisione in una eventuale semifinale, dopo i loro netti successi su Yoshihito Nishioka e Lorenzo Musetti, i due wonderkids ora conoscono chi sono i loro avversari che si mettono di traverso nel loro eventuale scontro.

Per l’azzurro ci sarà, in maniera sorprendente, ma nemmeno troppo, Grigor Dimitrov e non Holger Rune. Il danese ha confermato le sue problematiche degli ultimi mesi, andando davvero troppo a strappi nel corso della sua partita; e con uno come il bulgaro, che rimane uno dei giocatori più talentuosi del circuito, non ti puoi permettere dei passaggi a vuoto.

Alcaraz invece avrà di fronte Casper Ruud nella riedizione della finale degli US Open 2022. Il norvegese ha fatto una fatica del diavolo per sconfiggere l’argentino Tomas Martin Etcheverry, che aveva dominato il primo set; con il match trascinatosi fino al tiebreak del terzo, il sudamericano ha sciupato un vantaggio di due minibreak in avvio (4-0 e servizio), facendosi rimontare fino al 9-7 finale.

ATP PECHINO 2023, RISULTATI 1 OTTOBRE

C. Ruud b. T. M. Etcheverry 1-6 7-5 7-6

C. Alcaraz b. L. Musetti 6-2 6-2

J. Sinner b. Y. Nishioka 6-2 6-0

G. Dimitrov b. H. Rune 6-3 7-5

Foto: LaPresse