ATP Pechino 2023, Daniil Medvedev: “Sono felice per la mia prestazione odierna, ho servito bene nei momenti cruciali”

Grande successo per Daniil Medvedev nella prima semifinale dell’ATP 500 di Pechino 2023. Sul cemento cinese, il russo (testa di serie n.2) ha sconfitto il tedesco Alexander Zverev (n.8 del seeding) per 6-4 6-3 in un’ora e 26 minuti di gioco e ha conquistato l’accesso alla finale. A sfidarlo domani per il titolo ci sarà il vincente della sfida tra l’italiano Jannik Sinner (n.6 del torneo) e il numero 1 al mondo Carlos Alcaraz.

“È stato tutto magnifico in questa semifinale. Il posto è spettacolare, quindi sarà fantastico giocare anche domani la partita per il titolo contro uno tra Sinner e Alcaraz”, ha affermato Medvedev subito dopo la sua vittoria davanti ai microfoni dell’ATP.

Il russo classe 1996 ha poi parlato più specificatamente dell’incontro odierno: “Sono davvero contento del livello che ho messo in mostra oggi con il tetto chiuso e con condizioni diverse rispetto agli altri giorni. Era tutto più veloce. Entrambi siamo grandi servitori, quindi era importante servire bene nei momenti cruciali e io ci sono riuscito”.

Foto: LaPresse