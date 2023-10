ATP Parigi-Bercy, salta la sfida in doppio tra Sinner e Djokovic: forfait per il compagno dell’azzurro

Salta il debutto di Jannik Sinner nel torneo di doppio del Masters 1000 di Parigi-Bercy. L’altoatesino si è cancellato dal tabellone insieme al suo compagno di doppio Stan Wawrinka: salta quindi la sfida prevista oggi contro Novak Djokovic e Miomir Kecmanovic come terzo match sul campo 2.

Per Sinner sarebbe stato un test importante in ottica Coppa Davis: fra tre settimane a Malaga infatti, il numero 1 italiano potrebbe essere chiamato a dover cimentarsi anche in questa specialità. Non è ancora emerso il motivo ufficiale di questa rinuncia, ma è facile pensare che sia stato Stan Wawrinka il motivo di questo forfait, visto che il giocatore svizzero ha chiuso il match di primo turno perso contro Dominic Thiem alle 2.22 di stanotte.

Condizioni che hanno reso impossibile la discesa oggi in campo da parte del giocatore svizzero. Sinner debutterà quindi nella giornata di domani in singolare contro il vincente del match tra J.J. Wolf e Mackenzie McDonald. Sinner e Wawrinka sono stati rimpiazzati nel tabellone di doppio dalla coppia composta dall’ecuadoriano Gonzalo Escobar e il kazako Aleksandr Nedovyesov.

