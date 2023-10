ATP Basilea 2023: caccia a punti importanti per le Finals. In campo Rune, Fritz, Ruud ed Hurkacz

La corsa alle Finals di Torino entra nell’ultima fase ed il torneo ATP 500 di Basilea potrebbe essere uno spartiacque fondamentale per i tanti contendenti che si giocano gli ultimi posti disponibili. In Svizzera sono davvero moltissimi i giocatori che vanno a caccia di quei punti fondamentali per cercare di difendere la loro posizione o per tentare il sorpasso a chi sta davanti.

La testa di serie numero uno è Holger Rune, ma il danese sta vivendo una crisi davvero senza fine. Il sorteggio lo ha visto nuovamente contro Miomir Kecmanovic, che lo ha appena battuto, anche abbastanza nettamente a Stoccolma. Al momento Rune è ancora all’ottavo posto, ma sembra davvero difficile, visto l’attuale rendimento, vederlo in campo a Torino.

Chi vuole assolutamente sfruttare di questo momento nerissimo di Rune sono Taylor Fritz e Casper Ruud, rispettivamente nono e decimo della Race. L’americano è staccato di soli cento punti dal danese, ma ha gettato una buonissima occasione in quel di Tokyo. Fritz ha un buon tabellone a Basilea (esordio con Purcell), visto che dalla sua parte ci sono proprio Rune ed un Auger-Aliassime sempre troppo incostante.

Il norvegese, testa di serie numero due, invece, è distante un po’ di più da Rune (poco meno di 300 punti), ma non ha certamente avuto un buon sorteggio, visto che esordirà con il sempre imprevedibile Alexander Bublik (finalista ad Anversa questa settimana) e poi potrebbe ritrovarsi l’idolo di casa Dominic Stricker.

Altro giocatore ancora in lizza per un posto a Torino è Hubert Hurkacz, che si è dato una speranza con il trionfo nel Masters 1000 di Shanghai. Il polacco vuole proseguire il buon momento e comincerà il suo cammino con il serbo Dusan Lajovic, anche se la vista è già al possibile quarto di finale con l’australiano Alex De Minaur o l’olandese Tallon Griekspoor.

Fuori dai giochi per Torino, ma uno dei giocatori più in forma, è l’americano Sebastian Korda, che può sfruttare uno spicchio di tabellone decisamente favorevole ed il possibile buco lasciato da un’eliminazione di Rune. Una semifinale tutta a stelle e strisce con Taylor Fritz è sicuramente pronosticabile.

FOTO: LaPresse