Atletica, Nekagenet Crippa e Anna Arnaudo vincono i Campionati Italiani di mezza maratona

A Telese Terme (in provincia di Benevento) sono andati in scena i Campionati Italiani di mezza maratona. Nekagenet Crippa, che in primavera era stato capace di correre la Maratona di Roma in 2h12:11, ha trionfato nella gara maschile, tornando sul gradino più alto del podio a quattro anni di distanza dal suo ultimo sigillo tricolore sui 21,097 km. Il trentino, fratello di Yeman (Campione d’Europa dei 10.000 metri che ieri si è imposto nell’evento podistico sulle strade di Biella), ha tagliato il traguardo con il tempo di 1h02:40, riuscendo a precedere Pasquale Selvarolo (1h03:09) e Marco Fontana (1h05:12).

Nella gara femminile, invece, Anna Arnaudo si è fatta un regalo anticipato in vista del 23mo compleanno che festeggerà tra tre giorni. L’azzurra, che aveva debuttato sulla distanza lo scorso anno con il crono di 1h11:39, si è imposta con il tempo di 1h12:41, lasciandosi alle spalle Rebecca Lonedo (1h13:08) e Sara Nestola (1h13:18). Per Arnaudo si tratta del terzo tricolore assoluto in carriera dopo quello ottenuto sui 5.000 due anni fa e quello dei 10.000 nella passata stagione.

L’evento si è svolto nell’ambito dei campionati societari, dove hanno primeggiato il burundese Egide Ntakarutimana (Atl. Casone Noceto, 1h02:32) seguito dal keniano Dickson Simba Nyakundi (Caivano Runners, 1h02:35) e proprio Anna Arnaudo davanti alla keniana Teresiah Kwamboka Omosa (Caivano Runners, 1h12:49).

