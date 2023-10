Atletica, Filippo Tortu punta a rivivere le stesse emozioni delle Olimpiadi di Tokyo

Provare una gioia e avere l’ambizione di riprovare le stesse sensazioni. E’ questo il pensiero di Filippo Tortu in vista delle Olimpiadi di Parigi dell’anno prossimo. L’ultimo frazionista della staffetta 4×100 d’oro ai Giochi di Tokyo di due anni fa, in occasione di Sky 20 anni a Roma, ha detto la sua sulla non semplice coesistenza tra studio e sport di altissimo livello.

“Un 30 all’Università è un grande traguardo, ma le emozioni vissute a Tokyo con l’oro olimpico non le avevo mai provate nella mia vita. Spero di riviverle“, ha ammesso il velocista nostrano. “Io vengo da uno sport individuale, ma quando entri a far parte della staffetta, sei in un contesto di squadra e ti rendi conto di quanto sia bello far parte di un team. La formazione è fondamentale e spesso ci si dimentica che noi atleti siamo ragazzi, persone normali“, ha dichiarato Tortu (fonte: ANSA).

“Facciamo qualcosa che non riesce a molti, ma sentirsi più completi e realizzati con lo studio porta un beneficio all’attività fisica. La Luiss è l’esempio migliore che abbiamo in Italia in questo“, le parole del nostro portacolori. “Io mi sono avvicinato all’atletica guardando i documentari di Roma ’60 e credo che grandi eventi sportivi debbano essere portati nelle aule scolastiche“, ha concluso l’atleta azzurro.

Foto: LaPresse