Atletica, chi è stato l’uomo più veloce del mondo nel 2023? C’è un pari merito! La classifica dei tempi. E Jacobs…

La stagione della grande atletica si è ufficialmente conclusa e nel settore della velocità abbiamo assistito al dominio assoluto di Noah Lyles, che si è laureato Campione del Mondo dei 100 e dei 200 metri. Il fuoriclasse statunitense ha conquistato le due ambite medaglie d’oro a Budapest, imponendosi nella gara regina e sul mezzo giro di pista con assoluta disinvoltura, prima di completare la tripletta con il trionfo nella 4×100 (l’en-plein non riusciva a un velocista dai tempi di Usain Bolt).

Nel corso di questa annata agonistica il 26enne ha siglato la miglior prestazione mondiale stagionale in entrambe le distanze (9.83 e 19.47). Noah Lyles non è però l’uomo più veloce dell’anno in solitaria con quel crono siglato il 20 agosto a Budapest, perché nel 2023 altri due fuoriclasse sono riusciti a correre la distanza regina in 9.83: il britannico Zharnel hughes (il 24 giugno a New York) e lo statunitense Christian Coleman (il 2 settembre a Xiamen).



Appena più dietro si piazzano il kenyano Ferdinand Omanyala (9.84 il 13 maggio a Nairobi) e i giamaicani Kishane Thompson (9.85 il 2 settembre a Xiamen) e Oblique Seville (9.86 il 19 agosto a Budapest). Lo statunitense Fred Kerley è stato detronizzato ed è settimo nella speciale graduatoria con il 9.88 di Yokohama, al pari del botswano Letsile Tebogo. Nono posto condiviso da quattro atleti con 9.89: il giamaicano Ackeem Blake, gli statunitense Pjai Austin e Courtney Lindsey, il surinamense Issamade Asinga.

E gli italiani? Marcell Jacobs ha dovuto fare i conti con parecchi problemi fisici. Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 ha gareggiato pochissimo e non è andato oltre il 10.05 corso nella semifinale dei Mondiali, che lo colloca al 64mo posto della classifica mondiale. Bisogna scendere in 119ma piazza per trovare Samuele Ceccarelli con il 10.13 del Golden Gala. Lorenzo Simonelli, Lorenzo Patta e Roberto Rigali condividono il 282mo posto con 10.25. Di seguito il ranking stagionale dei 100 metri a fine stagione.

CLASSIFICA TEMPI 100 METRI 2023

1. Zharnel Hughes (Gran Bretagna) 9.83

1. Noah Lyles (USA) 9.83

1. Christian Coleman (USA) 9.83

4. Ferdinand Omanyala (Kenya) 9.84

5. Kishane Thompson (Giamaica) 9.85

6. Oblique Seville (Giamaica) 9.86

7. Fred Kerley (USA) 9.88

7. Letsile Tebogo (Botswana) 9.88

9. Ackeem Blake (Giamaica) 9.89

9. Pjai Austin (USA) 9.89

9. Courtney Lindsey (USA) 9.89

9. Issamade Asinga (Suriname) 9.89

—

64. Marcell Jacobs (Italia) 10.05

119. Samuele Ceccarelli (Italia) 10.13

282. Lorenzo Patta (Italia) 10.25

282. Roberto Rigali (Italia) 10.25

282. Lorenzo Simonelli (Italia) 10.25

Foto: Lapresse