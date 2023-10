Coppa Davis, come stanno le finaliste? Italia col rebus Berrettini, abbondanza per la Gran Bretagna, Djokovic si riposa

Dal 21 al 26 novembre a Malaga (Spagna), saranno otto le squadre a giocarsi la Coppa Davis 2023. L’Insalatiera sarà in palio e ci si chiede in quali condizioni stiano le finaliste. Ad aver centrato l’accesso alla Final Eight sono state Canada, Finlandia, Repubblica Ceca, Australia, Olanda, Italia, Gran Bretagna e Serbia.

Il Bel Paese confida di arrivare finalmente a questo appuntamento con la formazione tipo. Filippo Volandri, con l’eccezione del settembre 2022, non ha mai potuto avere a disposizione i suoi migliori effettivi e anche in questo caso i punti interrogativi non mancano. Non si sa se Matteo Berrettini, infortunatosi alla caviglia agli US Open, tornerà e in quale condizione.

Negli ultimi giorni si è dovuto prendere atto della cancellazione di Matteo dal torneo di Stoccolma, doveva aveva in programma di giocare. Come specificato dal diretto interessato, il suo recupero non è ancora al 100% e quindi niente settimana in Scandinavia. Da capire se per lui ci sarà la chance di giocare a Vienna, anche perché i tornei in calendario prima delle Finali in Spagna scarseggiano.

Gli azzurri se la vedranno contro l’Olanda che potrà contare su una formazione molto solida che punterà sulla consistenza di due singolaristi che ben sanno esprimersi sul veloce indoor come Tallon Griekspoor e Botic van de Zandschulp e sul doppio altrettanto qualitativo composto da Matwe Middlekoop e Wesley Koolhof.

Se gli italiani dovessero imporsi contro i neerlandesi si ritroverebbero la vincente tra Gran Bretagna e Serbia. I britannici, abili a venir fuori dal Round Robin ai danni della Francia, hanno un roster di tutto rispetto con Cameron Norrie, Daniel Evans, Jack Draper e l’eterno Andy Murray che nei singolari possono creare problemi a tutti. In più la coppia Evans/Skupski è di altissimo livello e potrebbe fare la differenza in doppio. I serbi avranno dalla loro l’eccellente individualità di Novak Djokovic che si caricherà sulle spalle l’intera squadra, forte anche di un lungo riposo prima del torneo di Bercy, magari dando anche un buon contributo in doppio con Nikola Cacic. Vedremo chi sarà il secondo singolarista tra Dusan Lajovic e Laslo Djere.

Il Canada, detentore del titolo e sorprendente a Bologna, dovrebbe ritrovare Felix Auger-Aliassime, che sta cercando in tutti i modi di risollevarsi in un’annata complicata. Tuttavia, la formazione nordamericana ha dimostrato di andare anche oltre i propri limiti, pensando di fare a meno quasi sicuramente di Denis Shapovalov per i suoi problemi al ginocchio. Canadesi opposti alla Finlandia, un po’ la Cenerentola di questa competizione, con il riferimento rappresentato da Emil Ruusuvuori che vorrà esserne il faro.

Infine nel confronto tra Repubblica Ceca e Australia, finalista l’anno passato, sarà da capire se la coppia Lehecka-Machac saprà esaltarsi come contro la Spagna nel Round Robin, al cospetto di un gruppo aussie privo di Nick Kyrgios. Alex de Minaur e Thanasi Kokkinakis daranno tutto quello che hanno, potendo contare anche sulla forza del doppio Ebden/Purcell.

