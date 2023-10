Atletica, bonus economici agli Europei 2024: premi in denaro per incentivare la presenza a Roma

Ci sarà una novità importante agli Europei 2024 di atletica leggera, che andranno in scena a Roma dal 6 al 12 giugni. Alla prossima rassegna continentale saranno infatti assegnati dei bonus economici legati alle performance degli atleti e a prestazioni di particolare rilievo tecnico. Il massimo organismo continentale ha spiegato che la ‘struttura’ di questi bonus sarà annunciata nel dettaglio nei prossimi mesi e che questa scelta è mirata ad accrescere il valore delle competizioni.

Dobromir Karamarinov, Presidente di European Athletics, ha dichiarato: “È una decisione storica che incentiverà ulteriormente la partecipazione dei principali atleti europei e aggiungerà interesse per i fan e per i media”. Una svolta che è stata accolta favorevolmente dalla Commissione Atleti presieduta dall’ex ostacolista svizzera Lea Sprunger. Il Consiglio ha anche varato un “Ambassadors Programme” che vedrà alcune star internazionali e italiane in prima linea nella campagna di promozione dell’evento.

Foto: Colombo/FIDAL