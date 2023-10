Asvel Villeurbanne-Virtus Bologna oggi in tv: a che ora inizia, programma, canale, streaming, Eurolega basket

Ancora poche ore e poi la Virtus Segafredo Arena scenderà in campo per disputare la sua quinta partita stagionale nell’Eurolega 2023/2024. Infatti, questa sera alle 20:00 i ragazzi di Luca Banchi affronteranno in trasferta (all’Astroballe) l’Asvel Villeurbanne del nuovissimo coach Gianmarco Pozzecco: l’obiettivo sarà vincere ancora per migliorare ulteriormente la posizione in classifica.

La V Nere hanno per ora ben figurato nella massima competizione continentale, vincendo tre match (contro Monaco, Alba Berlino e Stella Rossa) sui quattro giocati (l’unica sconfitta è stata contro lo Zalgiris all’esordio) e prendendosi dunque la terza posizione provvisoria nella regular season. Dall’altra parte invece, la stagione europea non è di certo cominciata bene, visti i quattro ko in altrettante partite, che tradotti significano ultimo posto in classifica. Soprattutto per questo motivo, la dirigenza della squadra francese ha deciso di esonerare TJ Parker (fratello dell’ex stella NBA Tony Parker, co-proprietario dell’Asvel) e di prendere coach Gianmarco Pozzecco (quest’ultimo rimarrà anche coach della Nazionale italiana), che esordirà dunque proprio quest’oggi contro una compagine italiana.

L’obiettivo della squadra francese è ora quella di rialzarsi subito in Eurolega, per evitare di perdere troppo terreno dalle posizioni che contano, ma ovviamente oggi la Virtus Bologna non lascerà fare con tanta facilità. Gli uomini di Banchi hanno tanta voglia di stupire ancora e proveranno dunque in tutti i modi a portare a casa la quarta vittoria di fila nella massima competizione europea.

La partita tra Asvel Villeurbanne e Virtus Bologna valida per la quinta giornata dell’Eurolega 2023/2024 di basket si potrà vedere in diretta tv (a pagamento) su Sky Sport Uno HD (canale 201) e in diretta streaming su Sky GO, Now e DAZN. OA Sport vi offrirà invece la diretta live testuale dell’intero incontro.

