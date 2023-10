Argentina-Inghilterra oggi in tv: orario, programma 3°-4° posto, streaming, Mondiali rugby 2023

Si disputa venerdì 27 ottobre, alle ore 21.00, la finale per il terzo posto della Coppa del Mondo 2023 di rugby, in corso in Francia: Argentina e Inghilterra saranno protagoniste del match del penultimo atto della Rugby World Cup.

LA DIRETTA LIVE DI ARGENTINA-INGHILTERRA DI RUGBY DALLE 21.00

Le due formazioni sono uscite sconfitte in semifinale, con l’Argentina nettamente battuta dagli All Blacks per 44-6, mentre l’Inghilterra ha perso in rimonta con il Sudafrica, che si è imposto per 16-15. Entrambe le squadre non erano nel lotto delle favorite per il titolo e salire sul podio iridato sarà per entrambe un grande risultato.

La diretta tv del match tra Argentina e Inghilterra sarà affidata a Rai Sport HD e Sky Sport Arena (canale 204), mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, Sky Go e Now.

CALENDARIO FINALE 3°-4° POSTO MONDIALI RUGBY

Venerdì 27 ottobre



21.00 Argentina-Inghilterra – Rai Sport HD, Sky Sport Arena, Rai Play, Sky Go e Now

