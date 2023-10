A che ora Udinese-Lecce oggi in tv, Serie A: canale, programma, streaming, probabili formazioni

A completare la nona giornata della Serie A 2023-2024, mancano solo i posticipi del lunedì, che definiranno la classifica dopo questo turno.

Uno dei questi, il primo, quello delle 18.30, metterà di fronte due squadre impegnate nella lotta salvezza: Udinese e Lecce, che in Friuli vanno a caccia di punti pesanti.

Da una parte i bianconeri di un Sottil in bilico, a quota 5 punti, e che per ora non hanno ancora vinto una gara, dall’altra i salentini di D’Aversa, squadra rivelazione dell’avvio del campionato, che fin qui ha messo insieme 12 punti.

Chi la spunterà? A dirlo sarà come al solito il campo: unico giudice supremo, in una sfida dove la fisicità e l’intensità dovrebbero farla da padrone.

Il match della 9a giornata di Serie A tra Udinese e Lecce, che è fissato al Bluenergy Stadium di Udine per le ore 18.30, sarà trasmesso in diretta streaming tv su Zona DAZN e in diretta streaming su DAZN.

CALENDARIO UDINESE-LECCE OGGI

Lunedì 23 ottobre

Ore 18.30 Udinese-Lecce – diretta su DAZN e ZONA DAZN

PROGRAMMA UDINESE-LECCE: DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

PROBABILI FORMAZIONI

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Kristensen; Ebosele, Samardzic, Walace, Pereyra, Kamara; Success, Lucca. All. Sottil

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Kaba, Ramadani, Oudin; Almqvist, Krstovic, Strefezza. All. D’Aversa

