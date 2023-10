A che ora Sporting Lisbona-Atalanta oggi in tv, Europa League: canale, programma, streaming, formazioni

Il giovedì è il giorno dell’Europa League. Oggi sarà il turno di tutta la seconda giornata della seconda competizione continentale; uno dei match più interessanti di giornata si svolgerà al José Alvalade di Lisbona, con lo Sporting che ospiterà l’Atalanta.

I bergamaschi hanno ripreso ritmo in campionato nelle ultime tre giornate, due vittorie ed un convincente pareggio con la Juventus hanno fatto risalire i nerazzurri in classifica. Ci si può concentrare sull’Europa, con il match che mette sul piatto la supremazia nel gruppo D; tra italiani e portoghesi sarà una sfida per il promo posto nel girone.

La sfida tra Sporting Lisbona e Atalanta, il cui via è programmato per le 21.00 di giovedì 5 ottobre allo Stadio Josè Alvalade di Lisbona, sarà visibile in tv su Sky Sport Uno, mentre la diretta streaming sarà garantita da DAZN, Now Tv, Sky Go.

Foto: Lapresse