A che ora Sinner-Shelton a Shanghai: dove vederlo in tv, programma, streaming. Si gioca martedì

Domani, martedì 1o ottobre (non prima delle 12.30 italiane), Jannik Sinner giocherà contro lo statunitense Ben Shelton negli ottavi di finale del Masters1000 di Shanghai. Sul cemento cinese l’altoatesino vuol proseguire la propria corsa, dopo aver vinto la settimana scorsa l’ATP500 di Pechino, piegando in semifinale e in Finale lo spagnolo Carlos Alcaraz (n.2 del mondo) e il russo Daniil Medvedev (n.3 del ranking).

Sinner, reduce dalla vittoria non semplice contro l’argentino Sebastian Baez, dovrà alzare necessariamente il livello se vorrà battere Shelton. L’americano è un giocatore di grande talento, dotato di una combinazione servizio-dritto micidiale e con ottimi colpi da fondo che possono sorprendere.

I due tennisti non si sono mai incontrati e neanche allenati insieme. Questo contribuisce ad alimentare ancor di più l’interesse per una sfida che potrebbe replicarsi spesso ai piani alti per la conquista dei tornei più importanti del massimo circuito internazionale e a livello Slam.

Di seguito il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Sinner-Shelton, ottavi di finale del Masters1000 di Shanghai (Cina). L’incontro verrà trasmesso in diretta tv da Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), in diretta streaming su SkyGo, NOW e su Tennis TV. Sarà visibile in differita in chiaro in tv su SuperTennis a partire dalle 21.00 e in streaming su supertennis.tv. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’ incontro con aggiornamenti in tempo reale.

SINNER-SHELTON ATP SHANGHAI

Martedì 10 ottobre

Stadium Court – Ora italiana: 06:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. [8] Casper Ruud NOR vs Fabian Marozsan HUN

2. [20] Francisco Cerundolo ARG vs [26] Sebastian Korda USA

3. [6] Jannik Sinner ITA vs [19] Ben Shelton USA (non prima ore: 12:30 italiane)

4. [16] Hubert Hurkacz POL vs Zhizhen Zhang CHN

SINNER-SHELTON ATP SHANGHAI: DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport (203); in differita in chiaro dalle 21.00 su SuperTennis.

Diretta streaming: SkyGo, NOW, Tennis Tv; in differita in chiaro dalle 21.00 su supertennis.tv.

Diretta testuale: OA Sport.

Foto: LaPresse