A che ora Sinner-Baez a Shanghai: dove vederlo in tv, programma, streaming. Si gioca domenica

Domani, domenica 8 ottobre (non prima delle 12.30 italiane), Jannik Sinner affronterà l’argentino Sebastian Baez nella sfida valida per il terzo turno del Masters1000 di Shanghai. L’altoatesino si è conquistato l’accesso a questo round grazie al successo odierno contro lo statunitense Marcos Giron con il punteggio di 7-6 (7) 6-2. Una partita non semplice per Jannik, reduce dal trionfo nel China Open a Pechino.

L’azzurro è stato costretto a rimontare nel primo parziale: prima indietro di un break e poi cancellando quattro palle set al suo avversario nel tie-break. Bravo e fortunato il nostro portacolori a spuntarla nella prima frazione, cambiando decisamente marcia nella seconda. Sul suo cammino ci sarà dunque il sudamericano contro cui Sinner non ha mai giocato.

Sarà una partita interessante anche per questo. L’italiano sarà chiamato a esprimere il proprio miglior tennis al cospetto di un rivale, dotato di un gioco solido specialmente sul lato del dritto. Le caratteristiche dell’argentino possono ricordare quelle del connazionale Diego Schwartzman.

Di seguito il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Sinner-Baez, terzo turno del Masters1000 di Shanghai (Cina). L’incontro verrà trasmesso in diretta tv da Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), in diretta streaming su SkyGo, NOW e su Tennis TV. Sarà visibile in differita in chiaro in tv su SuperTennis a partire dalle 21.00 e in streaming su supertennis.tv. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’ incontro con aggiornamenti in tempo reale.

SINNER-BAEZ ATP SHANGHAI

Domenica 8 ottobre

Stadium Court – Dalle 06.30 italiane

Casper Ruud NOR [8] vs Christopher Eubanks USA [29]

Sebastian Korda USA vs Daniil Medvedev RUS [2]

Non prima delle 12.30 italiane

Jannik Sinner ITA [6] vs Sebastian Baez ARG [25]

Zhizhen Zhang CHI vs Brandon Nakashima USA

SINNER-BAEZ ATP SHANGHAI: DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport (203); in differita in chiaro dalle 21.00 su SuperTennis.

Diretta streaming: SkyGo, NOW, Tennis Tv; in differita in chiaro dalle 21.00 su supertennis.tv.

Diretta testuale: OA Sport.

Foto: LaPresse