A che ora Paolini-Mertens oggi e dove vederla in tv: programma, streaming, Finale WTA Monastir 2023

Oggi, domenica 22 ottobre, Jasmine Paolini scenderà in campo nella Finale del WTA250 di Monastir contro la belga Elise Mertens (n.36 del ranking). La toscana va a caccia del titolo nel torneo tunisino, dopo aver festeggiato ieri in coppia con Sara Errani il successo nel doppio.

Paolini, reduce dalla vittoria in semifinale contro l’ucraina Lesia Tsurenko per 6-2 4-6 6-2, sta dando seguito al suo periodo favorevole che le ha permesso di scalare la classifica e di entrare in top-30. La sfida contro Martens potrebbe consentirle, in caso di titolo, di andare a migliorare ulteriormente la propria classifica.

Una partita complicata contro la belga, in vantaggio nel computo dei precedenti 3-1. L’unica vittoria di Jasmine è stata quella del 2021 a Indian Wells in tre set. L’ultimo incrocio risale al torneo di Doha dell’anno scorso quando Mertens si impose con il punteggio di 6-3 2-6 7-5. Paolini cercherà di invertire il trend, forte anche della confidenza data dalla serie di vittorie.

La partita tra Jasmine Paolini ed Elise Mertens, Finale del WTA250 di Monastir (Tunisia) in programma alle ore 14.00, sarà trasmessa in diretta televisiva da SuperTennis, in streaming su supertennis.tv, SuperTennix e su WTA Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

PAOLINI-MERTENS FINALE WTA MONASTIR 2023 OGGI

Domenica 22 ottobre

Ore 14.00 Jasmine Paolini vs Elise Mertens – Diretta tv su SuperTennis.

Diretta tv: SuperTennis.

Diretta streaming: supertennis.tv, SuperTennix e WTA Tv.

Diretta testuale: OA Sport.

Foto: LaPresse