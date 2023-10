Rugby, Nuova Zelanda e Sudafrica, ecco le formazioni per la finale dei Mondiali

Si disputa sabato sera, con fischio d’inizio alle ore 21.00, la finale della Rugby World Cup 2023 e a Parigi scenderanno in campo Nuova Zelanda e Sudafrica. Le due formazioni si giocano entrambe il quarto titolo mondiale della loro storia, sono arrivate meritatamente all’ultimo atto, con gli All Blacks forse un po’ avvantaggiati nei pronostici. Ecco le scelte dei due tecnici per la squadra.

Un solo cambio per la Nuova Zelanda rispetto alla semifinale vinta nettamente contro l’Argentina. Per la sfida agli Springboks Ian Foster sceglie Brodie Retallick in seconda linea, con una scelta ampiamente prevista e prevedibile, spostando Sam Whitelock in panchina. Panchina dove, oltre al cambio Retallick/Whitelock arriva Nepo Laulala in prima linea, preferito a Fletcher Newell che esce dai 23 di giornata.

Il Sudafrica cambia invece due pedine nel XV titolare rispetto alla semifinale vinta con l’Inghilterra, con la mediana che vedrà in campo il forte ed esperto duo formato da Faf de Clerk a numero 9 e Handré Pollard a 10. Ma a far discutere è la panchina degli Springboks, una vera e propria “bomb squad”, con 7 avanti e un solo cambio tra i trequarti. Un azzardo, sicuramente, quello di Nienaber ed Erasmus, ma vedremo se vincente

NUOVA ZELANDA – SUDAFRICA

Nuova Zelanda: 15 Beauden Barrett, 14 Will Jordan, 13 Rieko Ioane, 12 Jordie Barrett, 11 Mark Tele’a, 10 Richie Mo’unga, 9 Aaron Smith, 8 Ardie Savea, 7 Sam Cane, 6 Shannon Frizell, 5 Scott Barrett, 4 Brodie Retallick, 3 Tyrel Lomax, 2 Codie Taylor, 1 Ethan de Groot

In panchina: 16 Samisoni Taukei’aho, 17 Tamaiti Williams, 18 Nepo Laulala, 19 Samuel Whitelock, 20 Dalton Papali’i, 21 Finlay Christie, 22 Damian McKenzie, 23 Anton Lienert-Brown

Sudafrica: 15 Damian Willemse, 14 Kurt-Lee Arendse, 13 Jesse Kriel, 12 Damian de Allende, 11 Cheslin Kolbe, 10 Handré Pollard, 9 Faf de Klerk, 8 Duane Vermeulen, 7 Pieter-Steph du Toit 6 Siya Kolisi, 5 Franco Mostert, 4 Eben Etzebeth, 3 Frans Malherbe, 2 Bongi Mbonambi, 1 Steven Kitshoff

In panchina: 16 Deon Fourie, 17 Ox Nche, 18 Trevor Nyakane, 19 Jean Kleyn, 20 RG Snyman, 21 Kwagga Smith, 22 Jasper Wiese, 23 Willie le Roux

Foto: LaPresse