A che ora Lecce-Sassuolo oggi in tv, Serie A: canale, programma, streaming, probabili formazioni

Scenderanno in campo oggi, venerdì 6 ottobre, Lecce e Sassuolo per l’ottava giornata di Serie A.

Il match, con calcio di inizio alle 20.45, sarà visibile sia su Sky che su DAZN.

Nessuna sorpresa per i padroni di casa con D’Aversa che conferma il 4-3-3 con Falcone in porta e una linea difensiva composta da Gendrey, Pongrancic, Baschirotto e Gallo. In mediana Ramadani sarà affiancato da Rafia e Blin, mentre in avanti largo al tridente composto da Almqvist, Krstovic e Strefezza.

Qualche novità invece in casa neroverde. In difesa, davanti a Consigli, ci saranno Toljan, Ferrari, Erlic e Vina. Boloca e Lipani agiranno in mediana, con il terzetto formato da Berardi, Bajrami e Laurienté alle spalle di Pinamonti.

Di seguito il calendario e il programma di Lecce-Sassuolo, valida per l’8ª giornata di Serie A, che si giocherà venerdì 6 ottobre alle ore 20.45. La partita sarà trasmessa da DAZN e Sky.

CALENDARIO LECCE-SASSUOLO OGGI

Venerdì 6 ottobre

Ore 20.45 Lecce-Sassuolo – Diretta tv su DAZN, Sky Sport Calcio (canale 202 Sky) e Sky Sport 251, diretta streaming su DAZN, SkyGo e NowTv

PROGRAMMA LECCE-SASSUOLO OGGI

Venerdì 6 ottobre

Diretta tv : DAZN, Sky Sport Calcio (canale 202 Sky) e Sky Sport 251

: DAZN, Sky Sport Calcio (canale 202 Sky) e Sky Sport 251 Diretta Streaming: DAZN, SkyGo e NowTv

PROBABILI FORMAZIONI LECCE-SASSUOLO

LECCE (4-3-3) : Falcone; Gendrey, Pongrancic, Baschirotto, Gallo; Rafia, Ramadani, Blin; Almqvist, Krstovic, Strefezza. All. D’Aversa.

: Falcone; Gendrey, Pongrancic, Baschirotto, Gallo; Rafia, Ramadani, Blin; Almqvist, Krstovic, Strefezza. All. D’Aversa. SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Ferrari, Erlic, Vina; Boloca, Lipani; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. All. Dionisi.

Foto: LaPresse