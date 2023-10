A che ora la presentazione del Giro d’Italia 2024: dove vederla in tv e streaming, le anticipazioni

Le prime indiscrezioni ci sono, le ufficialità sulla Grande Partenza anche: ora c’è curiosità nello scoprire nel dettaglio il percorso in vista del Giro d’Italia 2024. Appuntamento domani, venerdì 13 ottobre, alle 18.00 nel corso del Festival dello Sport organizzato dalla Gazzetta dello Sport a Trento.

PERCORSO GIRO D’ITALIA 2024

Quello che si sa già è che le prime frazioni saranno ospitate dal Piemonte: subito impegnative le tappe iniziali con l’arrivo a Torino dopo la scalata di Superba e l’ascesa ad Oropa il giorno successivo. Poi ci si sposterà verso la Liguria e si scenderà sulla Toscana. Da qui in poi solo indiscrezioni: una cronometro in Umbria è molto probabile, così come un arrivo in salita sugli Appennini in Abruzzo e ancora una volta gli splendidi scenari della Campania. Più avanti una nuova risalita per andare a caccia delle Alpi: tra le salite annunciate potrebbero esserci lo Stelvio e il Monte Grappa. Il gran finale dovrebbe essere nella Capitale a Roma.

CALENDARIO PRESENTAZIONE GIRO D’ITALIA 2024

Venerdì 13 ottobre

18.00 Presentazione Giro d’Italia 2024

PROGRAMMA PRESENTAZIONE GIRO D’ITALIA 2024: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis.

