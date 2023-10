Champions League, quali partite vedere su Canale 5, Prime e Sky questa settimana. Orari, programma 3-4 ottobre, tv, streaming

La UEFA Champions League è pronta ad andare nuovamente in scena. La massima competizione europea per club tra poco più di 24 ore, tornerà ad allietare il martedì e il mercoledì con le proprie avvincenti partite. E, dopo le gare di esordio, l’ex Coppa dei Campioni, scenderà sui vari terreni di Europa con il secondo turno della fase a gironi. Tante le stelle in campo previste così come i gol: e non mancheranno, ovviamente, le formazioni italiane.

Si inizierà martedì 3 ottobre con le prime otto partite e, tra queste, saranno presenti due squadre della Penisola, entrambe alle 21.00. Sarà il turno dell’Inter che dovrà vedersela contro il Benfica. Gli uomini di Simone Inzaghi, a San Siro, accoglieranno l’undici guidato da Roger Schmidt. Allo stesso orario e la stessa sera, il Napoli di Rudi Garca, aprirà le porte del Maradona al Real Madrid dell’ex di turno Carlo Ancelotti: si prospetta un clima rovente.

Il giorno seguente non si potrà non seguire il Milan, impegnato con il Borussia Dortmund in trasferta o, ancora, la Lazio di Maurizio Sarri in gita a Glasgow per sfidare il Celtic. In ogni caso il palinsesto sarà ricchissimo di match: ecco di seguito il calendario e il programma delle partite che si disputeranno tra il 3 e il 4 ottobre.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE (3-4 OTTOBRE)

Martedì 3 ottobre

Ore 18.45 – Union Berlin-Braga – Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 254. Diretta streaming su NOW, Infinity+, Sky Go

Ore 18.45 – RB Salisburgo-Real Sociedad – Diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204), Sky Sport 255. Diretta streaming su NOW, Infinity+, Sky Go

Ore 21.00 – Inter-Benfica – Diretta tv su Canale 5 (in chiaro), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 253. Diretta streaming su NOW, Infinity+, Mediaset Infinity, Sky Go. Diretta live testuale su OA Sport

Ore 21.00 – Napoli-Real Madrid – Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213), Sky Sport 252. Diretta streaming su NOW, Infinity+, Sky Go. Diretta live testuale su OA Sport

Ore 21.00 – Manchester United-Galatasaray – Diretta tv su Sky Sport 254. Diretta streaming su NOW, Infinity+, Sky Go

Ore 21.00 – Copenaghen-Bayern Monaco – Diretta tv su Sky Sport 255. Diretta streaming su NOW, Infinity+, Sky Go

Ore 21.00 – Lens-Arsenal – Diretta tv su Sky Sport 256. Diretta streaming su NOW, Infinity+, Sky Go

Ore 21.00 – PSV-Siviglia – Diretta tv su Sky Sport 257. Diretta streaming su NOW, Infinity+, Sky Go

Mercoledì 4 ottobre

Ore 18.45 – Atletico Madrid-Feyenoord – Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 253. Diretta streaming su NOW, Infinity+, Sky Go

Ore 18.45 – Royal Antwerp-Shakhtar – Diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 254. Diretta streaming su NOW, Infinity+, Sky Go.

Ore 21.00 – Borussia Dortmund-Milan – Diretta streaming su Prime Video. Diretta live testuale su OA Sport

Ore 21.00 – Celtic-Lazio – Diretta tv su Sky Sport 252, Sky Sport Uno (canale 201). Diretta streaming su NOW, Infinity+, Sky Go. Diretta live testuale su OA Sport

Ore 21.00 – Newcastle-PSG – Diretta tv su Sky Sport 253, Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213). Diretta streaming su NOW, Sky Go, Infinity+

Ore 21.00 – Lipsia-Manchester City – Diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204), Sky Sport 254. Diretta streaming su NOW, Infinity+, Sky Go

Ore 21.00 – Stella Rossa-Young Boys – Diretta tv su Sky Sport 256. Diretta streaming su NOW, Infinity+, Sky Go

Ore 21.00 – Porto-Barcellona – Diretta tv su Sky Sport 255. Diretta streaming su NOW, Infinity+, Sky Go

Foto: LaPresse