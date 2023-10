A che ora Fiorentina-Emopoli oggi in tv, Serie A: canale, programma, streaming, probabili formazioni

Fiorentina-Empoli: il derby toscano, fissato per oggi alle ore 20.45, allo stadio Artemio Franchi, chiuderà il programma della nona giornata della Serie A 2023-2024.

In palio ci sono tre punti molti importanti, in una sfida che vedrà i “Viola”, soprattutto dopo la vittoria di Napoli di due settimane fa, come naturali favoriti sui rivali empolesi.

Gli uomini di Vincenzo Italiano, in piena “Zona Champions” a quota 17 punti, ricevono quelli di Aurelio Andreazzoli (che ha sostituito Paolo Zanetti), “fermi” a quota 4 punti dopo un avvio di campionato da dimenticare.

Il ritmo, il palleggio e le idee della Fiorentina, contro la volontà e il “blocco basso” dell’Empoli: chi si porterà a casa la posta piena? Oppure le due squadre si spartiranno un punto a testa? Domande a cui solo il campo potrà rispondere.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora

La sfida tra Fiorentina e Empoli, il cui via è programmato alle 20.45 di lunedì allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, sarà visibile in tv su Sky Sport Calcio e in streaming su DAZN, Now Tv e Sky Go.

CALENDARIO FIORENTINA-EMPOLI OGGI

Lunedì 23 ottobre

Ore 20.45 Fiorentina-Empoli – Diretta tv su Sky Sport Calcio, Diretta streaming su DAZN, Now Tv e Sky Go

PROGRAMMA FIORENTINA-EMPOLI: DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Diretta TV: Sky Sport Calcio.

Diretta streaming: DAZN, Now Tv, Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Duncan, Arthur; Gonzalez, Bonaventura, Brekalo; Nzola. All. Italiano

EMPOLI (4-3-1-2): Berisha; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Bastoni; Marin, Grassi, Maleh; Baldanzi; Caputo, Cambiaghi. All. Andreazzoli

Foto: LaPresse