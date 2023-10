Italia-Spagna calcio femminile, Nations League: programma, orario, tv, streaming

Ancora pochi giorni e poi la Nazionale italiana di calcio femminile tornerà in campo per disputare la terza giornata della fase a gironi (gruppo 4) della UEFA Women’s Nations League. Le azzurre di Andrea Soncin giocheranno venerdì 27 ottobre (calcio d’inizio alle ore 17:45) allo stadio Arechi di Salerno contro la squadra campionessa del mondo in carica, ovvero la Spagna: in palio ci saranno tre punti importantissimi.

Dopo la vittoria all’esordio contro la Svizzera (per 0-1) e la sconfitta contro la Svezia (per 0-1) nella seconda giornata, l’Italia, attualmente terza nel gruppo 4 con gli stessi punti (3) proprio del Paese scandinavo (secondo per la vittoria nello scontro diretto), cercherà venerdì di portare a casa almeno un pareggio contro la capolista del girone (6 punti grazie alle due affermazioni ottenute nelle prime due giornate). Per farcela servirà la perfezione.

L’incontro Italia-Spagna si potrà vedere in diretta tv su Rai 2 e in diretta streaming su Rai Play. OA Sport vi offrirà invece la diretta live testuale dell’intero match.

CALENDARIO ITALIA-SPAGNA NATIONS LEAGUE 2023/2024

Venerdì 27 ottobre

Ore 17.45: Italia – Spagna allo Stadio Arrechi (Italia) – Diretta tv su Rai 2

PROGRAMMA ITALIA-SPAGNA NATIONS LEAGUE 2023/2024

Diretta tv: Rai 2

Diretta streaming: Rai Play

Diretta live testuale: OA Sport

Foto: LaPresse