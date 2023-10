A che ora Fiorentina-Cagliari oggi in tv, Serie A: canale, programma in chiaro, streaming, probabili formazioni

La Serie A 2023/2024 è pronta a scende in campo anche oggi con le ultime partite valide per il 7° turno. La massima serie italiana prosegue senza sosta e, dopo le tante gare giocate, in data odierna sarà il momento delle ultime sei squadre. Ma focalizziamoci maggiormente sul match delle 20.45 tra la Fiorentina di Vincenzo Italiano e il Cagliari di Claudio Ranieri: ci si aspetta un match avvincente e ricco di emozioni e vedremo chi riuscirà a spuntarla.

Partiamo dai padroni di casa: la Viola attualmente si trova al sesto posto a quota 11 punti, figli di tre vittorie, due pareggi e una sola sconfitta. Nelle ultime tre di campionato i toscani hanno ottenuto due vittorie contro Atalanta e Udinese, e un pareggio contro il Frosinone. Passiamo adesso agli ospiti: i sardi sono già in una situazione di classifica alquanto delicata dopo appena sei gare disputate. Sin qui zero vittorie ottenute, due pareggi e quattro sconfitte: due soli gol messi a segno e nove subiti. Attualmente i rossoblù occupano l’ultimo posto a quota 2 e vorranno risollevarsi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Fiorentina-Cagliari, match valido per la 7ma giornata della Serie A 2023/2024. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 4K (canale 213), Sky Sport 251 e Sky Sport Calcio (canale 202). La diretta streaming, invece, avverrà su DAZN, NOW, Sky Go.

CALENDARIO FIORENTINA-CAGLIARI OGGI (2 OTTOBRE)

Lunedì 2 ottobre

Ore 20.45 – Fiorentina-Cagliari – Diretta tv su Sky Sport 251 e Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213). Diretta streaming su DAZN, NOW, Sky Go

PROGRAMMA FIORENTINA-CAGLIARI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-CAGLIARI

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Mandragora/Duncan, Arthur/Lopez; Brekalo, Bonaventura, Nico Gonzalez; Nzola/Beltràn. All. Vincenzo Italiano

CAGLIARI (3-5-2): Radunovic; Hatzidiakos, Dossena, Wieteska; Zappa, Nandez, Makoumbou, Prati/Sulemana, Azzi; Petagna/Pavoletti, Luvumbo. All. Claudio Ranieri

Foto: LaPresse