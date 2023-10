A che ora Bologna-Frosinone oggi in tv, Serie A: canale, programma, streaming, probabili formazioni

Nella giornata di ieri è ripartita la Serie A 2023-2024 con i primi tre anticipi della nona giornata del campionato. Quest’oggi, alle 15.00, Bologna e Frosinone si incontreranno al Dall’Ara per l’impegno numero nove della loro stagione per un match che, almeno sulla carta, promette spettacolo.

Il Bologna di Thiago Motta è in striscia positiva addirittura dalla seconda giornata. L’unica sconfitta dei rossoblù in campionato è arrivata proprio nel primo incontro con il Milan, poi i felsinei hanno ottenuto nel complesso due vittorie e cinque pareggi, tra cui l’ultimo a San Siro contro l’Inter. Per avvicinarsi alle prime posizioni, il Bologna dovrà trovare i tre punti con più costanza, ma i presupposti per disputare una stagione ancor miglior di quella passata ci sono tutti.

In classifica, il Frosinone di Eusebio Di Francesco si trova davanti di appena una lunghezza sugli avversari odierni: i ciociari viaggiano a quota 12 punti – frutto di tre vittorie e tre pareggi – di cui solo 2 però ottenuti fuori dalle mura dello Stirpe. Per confermarsi la sorpresa del campionato e, soprattutto, allontanarsi ancor di più dalla zona retrocessione, i gialloblu dovranno migliorare il proprio score in trasferta, un po’ misero alla luce delle prestazioni offerte sin qui.

Di seguito il calendario e il programma di Bologna-Frosinone, valida per la nona giornata della Serie A 2023-2024, che si giocherà domenica 22 ottobre alle ore 15.00. La partita sarà trasmessa in streaming da DAZN.

CALENDARIO BOLOGNA-FROSINONE OGGI

Domenica 22 ottobre

Ore 15.00 Bologna-Frosinone – Diretta streaming su DAZN

PROGRAMMA BOLOGNA-FROSINONE: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta Streaming: DAZN

PROBABLI FORMAZIONI BOLOGNA-FROSINONE

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Calafiori, Lykogiannis; Ferguson, Freuler, Aebischer; Orsolini, Zirkzee, Ndoye. All. Motta.

FROSINONE (4-3-3): Turati; Oyono, Okoli, Romagnoli, Marchizza; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulé, Cheddira, Reinier. All. Di Francesco.

Foto: LaPresse