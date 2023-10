A che ora Bologna-Empoli oggi in tv, Serie A calcio: programma 1Â° ottobre, dove vederla, streaming, probabili formazioni

È Bologna-Empoli il lunch match della settima giornata di campionato di Serie A. Al Dall’Ara i felsinei, reduci da tre pareggi consecutivi, affrontano i toscani che, con Aurelio Andreazzoli alla guida, si sono sbloccati in classifica con il successo sulla Salernitana.

I rossoblù continuano ad avere enormi problemi difensivi, con Jhon Lucumì e Stefan Posch fuori per gli infortuni patiti con il Napoli. Thiago Motta dovrà dunque utilizzare ancora Calafiori di fianco a Beukema e De Silvestri, sulle ali solito ballottaggio in tre per due posti tra Ndoye, Karlsson ed Orsolini per assistere Zirkzee in avanti.

Confermato in casa Empoli il 4-3-1-2; a sinistra occasione per Liberato Cacace in luogo di Pezzella, che si è fratturato il malleolo e rientrerà solo nel 2024. Ballottaggi serrati a centrocampo con Fazzini e Grassi favoriti su Marin e Ranocchia, in avanti Cancellieri sgomita per una maglia da titolare al fianco di Cambiaghi, alle loro spalle Baldanzi.

La sfida tra Bologna e Empoli, il cui via è programmato per le 12.30 di domenica allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna, sarà visibile in tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, mentre la diretta streaming sarà garantita da DAZN, Now Tv e Sky Go.

BOLOGNA-EMPOLI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Moro, Freuler; Ndoye, Ferguson, Karlsson; Zirkzee- All. Thiago Motta

Empoli (4-3-1-2): Berisha; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Cacace; Fazzini, Grassi, Maleh; Baldanzi; Cancellieri, Cambiaghi. All. Andreazzoli.

