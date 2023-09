WTA Tokyo 2023, risultati 26 settembre: Daria Kasatkina ed Ekaterina Alexandrova vittoriose in rimonta

Prosegue a Tokyo, in Giappone, il torneo Toray Pan Pacific Open Tennis 2023, di categoria WTA 500: non ci sono tenniste italiane nel tabellone di singolare, che vede disputarsi gli ultimi sette incontri del primo turno, andati in scena tutti nella seconda giornata di sfide.

La russa Veronika Kudermetova elimina la britannica Harriet Dart con lo score di 6-3 7-6 (4), mentre la ceca Linda Noskova supera la nipponica Himeno Sakatsume col punteggio di 6-2 7-5, infine la russa Anastasia Pavlyuchenkova liquida la croata Donna Vekic con un duplice 6-1.

Il derby russo sorride ad Ekaterina Alexandrova, che supera in rimonta la connazionale Anna Kalinskaya con lo score di 6-7 (7) 6-1 7-5, mentre la nipponica Misaki Doi regola la croata Petra Martic per 7-5 6-2. La russa Daria Kasatkina rimonta l’ucraina Marta Kostyuk per 3-6 6-4 6-3, infine la greca Despina Papamichail elimina la giapponese Sakura Hosogi con il punteggio di 7-6 (3) 7-5.

RISULTATI WTA TOKYO 2023 – 26 SETTEMBRE

Veronika Kudermetova b. Harriet Dart 6-3 7-6 (4)

Linda Noskova b. Himeno Sakatsume 6-2 7-5

Anastasia Pavlyuchenkova b. Donna Vekic 6-1 6-1

Ekaterina Alexandrova b. Anna Kalinskaya 6-7 (7) 6-1 7-5

Misaki Doi b. Petra Martic 7-5 6-2

Daria Kasatkina b. Marta Kostyuk 3-6 6-4 6-3

Despina Papamichail b. Sakura Hosogi 7-6 (3) 7-5

Foto: LaPresse