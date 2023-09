WTA Tokyo 2023, risultati 25 settembre: Liudmila Samsonova ed Anhelina Kalinina al secondo turno

Si è aperto a Tokyo, in Giappone, tra la notte e la mattinata italiana il torneo Toray Pan Pacific Open Tennis 2023, di categoria WTA 500: non sono scese in campo tenniste azzurre nei cinque incontri del primo turno andati in scena nella prima giornata di sfide.

Il derby nipponico premia la qualificata Mai Hontama, che regola la connazionale Nao Hibino con lo score di 6-2 6-4, mentre la statunitense Kayla Day elimina l’altra giapponese Moyuka Uchijima con un duplice 6-2, infine la russa Liudmila Samsonova, testa di serie numero 7, liquida la tedesca Tatjana Maria per di 6-0 6-2.

L’ucraina Anhelina Kalinina elimina l’altra statunitense Ashlyn Krueger con lo score di 6-3 6-1, infine la spagnola Cristina Bucsa supera l’altra qualificata nipponica Rina Saigo col punteggio di 6-1 6-2. Nella giornata di domani verrà completato il primo turno.

RISULTATI WTA TOKYO 2023 – 25 SETTEMBRE

Mai Hontama b. Nao Hibino 6-2 6-4

Kayla Day b. Moyuka Uchijima 6-2 6-2

Liudmila Samsonova b.Tatjana Maria 6-0 6-2

Anhelina Kalinina b. Ashlyn Krueger 6-3 6-1

Cristina Bucsa b. Rina Saigo 6-1 6-2

Foto: LaPresse