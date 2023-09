WTA Pechino 2023, c’Ã¨ Blinkova per Jessica Pegula. Yuan sorprende Mertens

Prende il via il WTA 1000 di Pechino, torneo sul cemento che si disputa in contemporanea con il 5o0 maschile. Italia già spazzata via con i ko di Elisabetta Cocciaretto e Martina Trevisan ai cospetti di Marta Kostyuk e Tatjana Maria; quest’oggi nessuna testa di serie impegnata.

La russa Anna Blinkova guadagna il pass per il match con Jessica Pegula grazie al 6-3 7-5 rifilato a Donna Vekic, numero 20 delle classifiche mondiali; la croata oggi ha enormi problemi al servizio, con un pessimo 36% con la seconda. Questo è l’unico accoppiamento del secondo turno già deciso.

Il cemento cinese ci propone poi partite parecchio combattute. Petra Martic riesce ad avere la meglio di Sorana Cirstea al tiebreak del set decisivo, mentre la wild card casalinga Yue Yuan batte dopo oltre due ore e mezza Elise Mertens, numero 29 del mondo. Viktoria Azarenka vince il primo set e poi si affloscia con Magda Linette, mentre Varvara Gracheva supera Anastasia Potapova nella terza frazione.

WTA PECHINO 2023, RISULTATI 30 SETTEMBRE

A. Blinkova b. D. Vekic 6-3 7-5

V. Gracheva b. A. Potapova 6-2 3-6 6-1

M. Kostyuk b. E. Cocciaretto 1-6 6-3 6-4

T. Maria b. M. Trevisan 6-3 7-6

P. Martic b. S. Cirstea 6.2 2.6 7.6

T. Yuan b. E. Mertens 3-6 6-1 6-4

M. Linette b. V. Azarenka 5-7 6-1 6-2

Foto: LaPresse