WTA Osaka 2023, Wang Xinyu e Zhu Lin approdano ai quarti di finale. Caldo asfissiante in Giappone

Andati in archivio gli ultimi quattro ottavi di finale del WTA di Osaka. Sul rovente cemento giapponese, le alte temperature hanno messo a dura prova le giocatrici, costrette a stringere i denti. I ventilatori a fondo campo sono stati un po’ l’emblema del darsi agonistico odierno.

Parlando dei risultati, nel confronto Cina-Giappone sono state le tenniste cinesi a imporsi. Wang Xinyu (n.39 del mondo) ha fatto valere il peso dei suoi colpi e della propria classifica per battere per 6-4 6-2 la nipponica Himeno Sakatsume (n.184 WTA), nonostante al termine della prima frazione sia stata costretta a chiamare il MTO per giramenti di testa a causa del gran caldo.

Tre set, invece, sono serviti a Zhu Lin (n.35 del ranking) per avere la meglio di Moyuka Uchijima (n.174 del mondo): 6-4 4-6 6-1 lo score in favore della cinese. Wang, quindi, affronterà la testa di serie n.6, Yulia Putintseva (n.88 WTA), mentre Lin nei quarti giocherà contro l’americana Elizabeth Mandlik (n.167 del ranking).

La statunitense si è imposta contro la canadese Rebecca Marino (n.129 del mondo) sullo score di 7-5 3-6 6-1. A completare il quadro è stata l’olandese Arianne Hartono (n.191 WTA), che ha surclassato l’ungherese Panna Udvardy (n.126 del ranking) sul punteggio di 6-2 6-0. La orange sfiderà nei quarti di finale la giapponese Mai Hontama (n.176 del ranking).

Foto: LaPresse