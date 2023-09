WTA Guangzhou 2023, c’Ã¨ Uchijima per Bronzetti, avanza Tatjana Maria

Chiuso il programma del primo turno del torneo WTA di Guangzhou, in Cina, tornato in calendario dopo tre anni di assenza e giunto alla diciottesima edizione. L’Italia punta su Lucia Bronzetti, che da quarta testa di serie ha stravinto con Yang Ya Yi; per lei ci sarà la giapponese Moyuka Uchijima al secondo turno.

La numero 175 al mondo ha avuto la megli onella sfida tra qualificate con la francese Jessica Ponchet in una sfida davvero combattuta, durata la bellezza di due ore e mezza. Tra i match più interessanti di giornata, bene Tatjana Maria, che supera di slancio la filippina Alexandra Eala lasciandole solo tre giochi, per lei ora la wild card Bai Zhuoxuan che ha superato Despina Papamichail. La padrona di casa ha dimostrato così la sua crescita in questo 2023, dove ha guadagnato oltre 400 posizioni.

Nella parte bassa del tabellone c’è il forfait all’ultimo secondo di Lin Zhu, seconda favorita del seeding, e la sua sostituta Viktoria Hruncakova ha ragione di Anna Kalinskaya al terzo set. Sarà invece Daria Saville ad affrontare la numero uno del tabellone Magda Linette dopo il suo successo sulla tedesca Ana-Lena Friedsam. Avanza anche Viktoria Golubic, proveniente dalle qualificazioni e sconfiggendo senza troppi problemi Rebecca Marino, mentre la Cina esulta anche con i successi di Xiyu Wang su Nadia Podoroska e di Yuan Yue su Tamara Korpatsch.

WTA GUANGZHOU 2023, RISULTATI 19 SETTEMBRE

Z. Bai b. D. Papamichail 6-3 7-5

M. Uchijima b. J. Poncet 7-5 3-6 6-3

Y. Yuan b. T. Korpatsch 6-3 7-6

T. Maria b. A. Eala 7-3 6-0

Xiy. Wang b. N. Podoroska 6-3 6-3

D. Saville b. A-L. Friedsam 3-6 6-3 6-1

V. Golubic b. R. Marino 6-4 6-3

Y. Putintseva b. X. You 6-4 6-0

L. Bronzetti b. Y.Y. Yang 6-1 6-0

V. Hruncakova b. A. Kalinskaya 7-6 3-6 6-3

Foto: LaPresse