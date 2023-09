ATP Pechino 2023, Jannik Sinner Ã¨ in Cina: l’altoatesino si prepara e non risponde alle polemiche

“Non ti curar di loro, ma guarda e passa“. Chissà se Jannik Sinner avrà preso ispirazione da Dante nell’approccio che sta tenendo in questi giorni. Sì, perché l’altoatesino è al centro di un “Caso Nazionale” di cui la Gazzetta dello Sport ha parlato, prendendo una posizione chiara e decisa circa l’assenza dell’altoatesino nel round robin di Coppa Davis a Bologna.

La Rosea ha criticato la decisione di Sinner di non scendere in campo, facendo riferimento anche all’importanza di rappresentare il Paese in una competizione di prestigio come la Davis. In tutto questo, Sinner ha preferito non rispondere in maniera diretta, prima affinando la propria preparazione a Montecarlo e poi prendendo il volo verso la Cina dove è atteso il suo ritorno in campo.

Dal 28 settembre al 4 ottobre, infatti, andrà in scena l’ATP500 di Pechino e Jannik vorrà zittire anche queste critiche con i suoi risultati. Un torneo che precederà il 1000 di Shanghai, in una trasferta asiatica dove il nostro portacolori vorrà ottenere punti sia in ottica Race che per il ranking ATP, considerato l’obiettivo del n.4 del mondo.

La pausa, dopo la cocente sconfitta negli ottavi di finale degli US Open 2023 contro Alexander Zverev, è stata pensata proprio per essere pronto al via di questa serie di tornei. Vedremo a questo punto se il target sarà centrato.

Foto: LaPresse