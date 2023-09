WEC, Ferrari all’attacco di Toyota nella 6h del Fuji

Ferrari si prepara per dare battaglia contro Toyota alla 6h del Fuji, penultimo appuntamento del FIA World Endurance Championship. Cresce l’attesa per una prova molto attesa, potenzialmente decisiva nell’economia di un campionato che successivamente si sposterà in Bahrain per l’ultima tappa.

I padroni di casa partono con il favore del pronostico, leader con 115 punti con Ryo Hirakawa/Sébastien Buemi/Brendon Hartley #8. I secondi classificati della 24h di Mans 2023 precedono l’auto gemella di Kamui Kobayashi/José Maria Lopez/Mike Conway #7 e la 499P #51 di Alessandro Pier Guidi/James Calado/Antonio Giovinazzi, realtà ferme a 92 punti.

Mancano ancora sei imprevedibili ore d’azione al Fuji e ben otto ore sotto i riflettori di Manama. Sono tante le variabili da tenere in considerazione a partire dell’assenza delle termocoperte, che in Giappone potrebbero riservare delle spiacevoli sorprese.

Peugeot, nel frattempo, ha la concreta chance di firmare la prima gioia nel FIA WEC dopo il podio di Monza, Cadillac e Porsche inseguono un acuto anche nel Mondiale dopo le ottime prestazioni in America nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Resta ancora difficile per le LMDh fronteggiare le Hypercar, una tendenza che molto probabilmente resterà intatta anche al Fuji e successivamente in Bahrain.

Ferrari e Toyota si contendono quindi il primato assoluto, mentre Corvette festeggerà con Nicky Catsburg/Ben Keating/Nico Varrone il titolo in GTE al termine di un 2023 stellare. Discorso differente per Louis Delétraz/Robert Kubica/Rui Andrade (WRT #41), leader in LMP2 con soli 10 punti di margine sull’Oreca #34 di Inter Europol Competition con Jakub Smiechowski/Fabio Scherer/Albert Costa.

Foto. Pier Colombo