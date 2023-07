WEC, 6h Monza: Toyota sbanca in Italia, 2° posto per Ferrari

Kamui Kobayashi/José Maria Lopez/Mike Conway vincono a Monza la 6h del FIA World Endurance Championship. Seconda affermazione in Italia per il tridente di Toyota #7, meritatamente a segno davanti a Nicklas Nielsen/Miguel Molina/Antonio Fuoco (Ferrari AF Corse #50) ed a Paul Di Resta/Mikkel Jensen/Jean-Éric Vergne (Peugeot TotalEnergies #93).

Il via è stato più che mai concitato con un contatto alla prima variante tra la Toyota #8 e la Ferrari #51. Le due auto, rispettivamente in prima ed in seconda posizione nel Mondiale, hanno perso posizioni sin da subito, mentre il britannico Mike Conway (Toyota #7) tentava subito di allungare sull’iberico Miguel Molina (Ferrari #50).

Presente tra i migliori anche il danese Mikkel Jensen (Peugeot #93), abile insieme all’inglese Alex Lynn (Cadillac Racing #2) ad evitare di entrare nell’incidente che ha visto in difficoltà l’auto di Antonio Giovinazzi #51 e di Sébastien Buemi #8.

La prima ora è stata caratterizzata da un contatto tra Buemi e l’Aston Martin #777 di D’Station Racing. Lo svizzero ha sbagliato le misure durante il doppiaggio all’ingresso dell’Ascari, una errore che costringerà l’ex campione del mondo a scontare una sanzione ai box di 1 minuto (stop&Go).

Un giro verrà perso dalla Toyota #8, auto che insieme alla gemella #7, alle due Peugeot, alla Porsche #5 ed alla Ferrari #50 ha preferito non fermarsi per la prima sosta ai box dopo meno di 30 minuti, una decisione particolare nell’economia di una prova in cui storicamente i consumi sono stati una variabile da tenere in considerazione.

La Safety Car tornerà protagonista a poco meno di 4h dalla fine in seguito ad un contatto tra l’Oreca #9 di PREMA e l’Oreca #10 di Vector Sport. Il team britannico finirà contro le barriere, l’incidente costringerà la direzione gara ad inserire una nuova Safety Car.

José Maria Lopez (Toyota #7) riuscirà ad allungare su tutti nel cuore della competizione, l’argentino sarà semplicemente perfetto nel proprio stint. L’ex campione del mondo sarà in grado di scappare fino ad 1h e 40 dalla fine quando, nel secondo settore, la Porsche 963 #99 di Proton Competition si arresterà per problemi.

La SC tornerà protagonista nuovamente, Toyota manterrà la vetta a meno di 90 minuti dalla conclusione davanti alla Ferrari #50 di Antonio Fuoco. Il calabrese si arrenderà ai rivali che nel finale saranno decisamente superiori alla prima delle due 499P presenti in pista.

Terza affermazione del 2023 per l’auto #7, abile ad imporsi sulla Ferrari #50 e su Paul Di Resta/Mikkel Jensen/Jean-Éric Vergne (Peugeot TotalEnergies #93). Menzione d’onore per il brand francese che fino ad ora non aveva mai ottenuto un podio nella propria esperienza nel FIA WEC. Quarta piazza per Ryo Hirakawa/Sébastien Buemi/Brendon Hartley (Toyota Gazoo Racing #8), equipaggio che si conferma al comando del Mondiale davanti a Alessandro Pier Guidi/James Calado/Antonio Giovinazzi (Ferrari AF Corse #51).

In LMP2 vince JOTA con Oliver Rasmussen/Pietro Fittipaldi/David Heinemeier Hansson #28, Porsche trionfa in GTE con Christian Ried /Mikkel Pedersen/Julien Andlauer (Dempsey-Proton Racing #77), entrambi alla prima gioia del 2024. Festa anche in casa Corvette Racing #33, campione in GT con Nico Varrone/Nicky Catsburg/Ben Keating.

A settembre la penultima prova al Fuji

CLASSIFICA 6H MONZA

1 7 RUN Hypercar H 1 Toyota Gazoo Racing KOBAYASHI, Kamui Toyota GR010 HYBRID 195 30.698 30.678 33.364 33.105 32.836 1:37.229 1:36.696 309.46 6

2 50 RUN Hypercar H 2 Ferrari AF Corse FUOCO, Antonio Ferrari 499P 199 16.344 16.344 30.930 30.736 33.955 33.236 32.633 1:37.526 1:36.753 316.72 6

3 93 RUN Hypercar H 3 Peugeot TotalEnergies DI RESTA, Paul Peugeot 9X8 199 1:18.371 1:01.833 30.918 30.842 33.787 33.317 32.786 1:39.102 1:37.239 316.72 6

4 8 RUN Hypercar H 4 Toyota Gazoo Racing HARTLEY, Brendon Toyota GR010 HYBRID 198 20.963 41.595 30.866 30.487 33.484 33.079 32.881 1:37.394 1:36.802 318.58 8

5 5 PIT Hypercar H 5 Porsche Penske Motorsport MAKOWIECKI, Frédéric Porsche 963 199 34.151 13.705 30.999 30.748 34.623 33.320 34.163 33.009 1:39.785 1:37.350 314.87 7

6 51 PIT Hypercar H 6 Ferrari AF Corse GIOVINAZZI, Antonio Ferrari 499P 199 1:07.124 32.973 30.800 30.773 33.743 33.345 33.224 32.817 1:37.767 1:36.984 316.72 8

7 6 PIT Hypercar H 7 Porsche Penske Motorsport VANTHOOR, Laurens Porsche 963 199 1:24.416 17.292 31.470 31.004 33.884 33.360 33.198 32.821 1:38.552 1:37.395 313.04 9

8 708 RUN Hypercar 8 Glickenhaus Racing DUMAS, Romain Glickenhaus 007 198 1:32.386 7.940 30.804 30.512 33.750 33.505 33.302 1:38.068 1:37.861 316.72 6

9 38 FIN Hypercar H 9 Hertz Team JOTA STEVENS, William Porsche 963 198 38.367 44.459 30.889 30.764 34.000 33.362 33.907 32.998 1:38.796 1:37.290 314.87 9

10 2 RUN Hypercar H 10 Cadillac Racing LYNN, Alex Cadillac V-Series.R 197 51.786 13.513 32.092 30.722 34.944 33.444 32.950 1:41.428 1:37.251 312.14 8

Foto. Pier Colombo