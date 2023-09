Vuelta a EspaÃ±a 2023, tutte le classifiche: Kuss resta in rossa dopo il Tourmalet, dominio Jumbo-Visma

Termina con un esito chiaro il tappone pirenaico con arrivo sul Col du Torumalet alla Vuelta a España 2023: Remco Evenepoel è completamente stato respinto incappando in una giornata no, stesso discorso per Joao Almeida. Chi continua a volare è la Jumbo-Visma con il successo di tappa da parte di Jonas Vingegaard e la conferma in maglia roja di Sepp Kuss, oltre al terzo posto di Primoz Roglic.

Di seguito tutte le classifiche della Vuelta a España 2023 dopo 13 tappe:

CLASSIFICA GENERALE

1 SEPP KUSS 24 JUMBO-VISMA 46H 42′ 54” – B : 16” –

2 PRIMOŽ ROGLIČ 21 JUMBO-VISMA 46H 44′ 31” + 00H 01′ 37” B : 18” –

3 JONAS VINGEGAARD 28 JUMBO-VISMA 46H 44′ 38” + 00H 01′ 44” B : 22” –

4 JUAN AYUSO 11 UAE TEAM EMIRATES 46H 45′ 31” + 00H 02′ 37” B : 10” –

5 ENRIC MAS 141 MOVISTAR TEAM 46H 46′ 00” + 00H 03′ 06” – –

6 MARC SOLER 17 UAE TEAM EMIRATES 46H 46′ 04” + 00H 03′ 10” B : 6” –

7 MIKEL LANDA 45 BAHRAIN VICTORIOUS 46H 47′ 06” + 00H 04′ 12” – –

8 ALEKSANDR VLASOV 71 BORA – HANSGROHE 46H 47′ 56” + 00H 05′ 02” – –

9 CIAN UIJTDEBROEKS 77 BORA – HANSGROHE 46H 48′ 24” + 00H 05′ 30” – –

10 JOAO ALMEIDA 12 UAE TEAM EMIRATES 46H 51′ 33” + 00H 08′ 39” – –

CLASSIFICA A PUNTI

1 KADEN GROVES 81 ALPECIN-DECEUNINCK 203 PTS –

2 MARIJN VAN DEN BERG 107 EF EDUCATION – EASYPOST 85 PTS –

3 PRIMOŽ ROGLIČ 21 JUMBO-VISMA 80 PTS –

4 REMCO EVENEPOEL 1 SOUDAL QUICK-STEP 79 PTS –

5 JUAN SEBASTIAN MOLANO 15 UAE TEAM EMIRATES 78 PTS –

6 ANDREAS LORENTZ KRON 94 LOTTO DSTNY 77 PTS –

7 SEPP KUSS 24 JUMBO-VISMA 76 PTS –

8 MARC SOLER 17 UAE TEAM EMIRATES 73 PTS –

9 EDWARD THEUNS 57 LIDL-TREK 72 PTS –

10 JONAS VINGEGAARD 28 JUMBO-VISMA 69 PTS –

CLASSIFICA GPM

1 JONAS VINGEGAARD 28 JUMBO-VISMA 36 PTS –

2 SEPP KUSS 24 JUMBO-VISMA 27 PTS –

3 MICHAEL STORER 67 GROUPAMA – FDJ 25 PTS –

4 JESUS HERRADA 151 COFIDIS 22 PTS –

5 EDUARDO SEPULVEDA 97 LOTTO DSTNY 21 PTS –

6 REMCO EVENEPOEL 1 SOUDAL QUICK-STEP 20 PTS –

7 ANDREAS LORENTZ KRON 94 LOTTO DSTNY 20 PTS –

8 PRIMOŽ ROGLIČ 21 JUMBO-VISMA 18 PTS –

9 JUAN AYUSO 11 UAE TEAM EMIRATES 15 PTS –

10 MATTEO SOBRERO 127 TEAM JAYCO ALULA 11 PTS –

CLASSIFICA GIOVANI

1 JUAN AYUSO 11 UAE TEAM EMIRATES 46H 45′ 31” – B : 10” –

2 CIAN UIJTDEBROEKS 77 BORA – HANSGROHE 46H 48′ 24” + 00H 02′ 53” – –

3 JOAO ALMEIDA 12 UAE TEAM EMIRATES 46H 51′ 33” + 00H 06′ 02” – –

Foto: Lapresse