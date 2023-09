Vuelta a EspaÃ±a 2023, tutte le classifiche: Groves comanda la classifica a punti, Kuss ancora in rosso

In archivio anche la tappa numero 12 della Vuelta a España 2023, una frazione non particolarmente impegnativa che ha premiato gli sprinter prima del tappone pirenaico che andrà in scena domani. Juan Sebastian Molano vince a Zaragoza davanti a Kaden Groves che consolida però la sua maglia verde. Nella generale cambia poco, con il solo Roglic in grado di guadagnare 4” allo sprint intermedio.

Di seguito tutte le classifiche della Vuelta a España 2023 dopo 12 tappe:

CLASSIFICA GENERALE

1 KUSS Sepp Jumbo-Visma 20 35:52:38

2 SOLER Marc UAE Team Emirates 0:26

3 EVENEPOEL Remco Soudal – Quick Step 1:09

4 ROGLIČ Primož Jumbo-Visma 1:32

5 MARTINEZ Lenny Groupama – FDJ 2:02

6 ALMEIDA João UAE Team Emirates 2:16

7 VINGEGAARD Jonas Jumbo-Visma 2:22

8 AYUSO Juan UAE Team Emirates 2:25

9 MAS Enric Movistar Team 2:50

10 VLASOV Aleksandr BORA – hansgrohe 3:14

CLASSIFICA A PUNTI

1 GROVES Kaden Alpecin-Deceuninck 208

2 MOLANO Juan Sebastián UAE Team Emirates 98

3 VAN DEN BERG Marijn EF Education-EasyPost 84

4 EVENEPOEL Remco Soudal – Quick Step 79

5 KRON Andreas Lotto Dstny 77

6 SOLER Marc UAE Team Emirates 73

7 THEUNS Edward Lidl – Trek 71

8 VENDRAME Andrea AG2R Citroën Team 66

9 ROGLIČ Primož Jumbo-Visma 65

10 SOUPE Geoffrey TotalEnergies 65

CLASSIFICA GPM

1 HERRADA Jesús Cofidis 22

2 SEPÚLVEDA Eduardo Lotto Dstny 21

3 EVENEPOEL Remco Soudal – Quick Step 20

4 SOBRERO Matteo Team Jayco AlUla 11

5 KUSS Sepp Jumbo-Visma 10

6 KÄMNA Lennard BORA – hansgrohe 10

7 KRON Andreas Lotto Dstny 10

8 VINGEGAARD Jonas Jumbo-Visma 10

9 CARUSO Damiano Bahrain – Victorious 9

10 ROGLIČ Primož Jumbo-Visma 8

CLASSIFICA GIOVANI

1 EVENEPOEL Remco Soudal – Quick Step 35:53:47

2 MARTINEZ Lenny Groupama – FDJ 0:53

3 ALMEIDA João UAE Team Emirates 1:07

4 AYUSO Juan UAE Team Emirates 1:16

5 UIJTDEBROEKS Cian BORA – hansgrohe 4:07

6 BUITRAGO Santiago Bahrain – Victorious 5:28

7 RUBIO Einer Augusto Movistar Team ,,

8 VALTER Attila Jumbo-Visma 10:29

9 TIBERI Antonio Bahrain – Victorious 25:19

10 RIES Michel Team Arkéa Samsic 38:30

