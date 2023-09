Vuelta a EspaÃ±a 2023, tutte le classifiche: Evenepoel si prende la maglia a pois, Kuss resiste in rosso

Remco Evenepoel ha dominato la tappa numero 14 della Vuelta a España 2023. Dopo la giornata di crisi vissuta ieri, il belga ha risposto con l’orgoglio del campione, lanciandosi in fuga e stremando la concorrenza sulle tre salite di giornata. La classifica è ormai perduta, ma sulle tante ascese di oggi, il belga ha conquistato i punti che gli permettono di salire in testa alla classifica GPM. Nulla cambia in classifica, con Kuss che mantiene la maglia rossa.

Di seguito tutte le classifiche della Vuelta a España 2023 dopo 14 tappe:

CLASSIFICA GENERALE

1 KUSS Sepp Jumbo-Visma 51:04:54

2 ROGLIČ Primož Jumbo-Visma 1:37

3 VINGEGAARD Jonas Jumbo-Visma 1:44

4 AYUSO Juan UAE Team Emirates 2:37

5 MAS Enric Movistar Team 3:06

6 SOLER Marc UAE Team Emirates 3:10

7 LANDA Mikel Bahrain – Victorious 4:12

8 VLASOV Aleksandr BORA – hansgrohe 5:02

9 UIJTDEBROEKS Cian BORA – hansgrohe 5:30

10 ALMEIDA João UAE Team Emirates 8:39

CLASSIFICA A PUNTI

1 GROVES Kaden Alpecin-Deceuninck 203

2 EVENEPOEL Remco Soudal – Quick Step 116

3 VAN DEN BERG Marijn EF Education-EasyPost 85

4 KUSS Sepp Jumbo-Visma 84

5 ROGLIČ Primož Jumbo-Visma 81

6 SOLER Marc UAE Team Emirates 79

7 MOLANO Juan Sebastián UAE Team Emirates 78

8 KRON Andreas Lotto Dstny 77

9 VINGEGAARD Jonas Jumbo-Visma 73

10 AYUSO Juan UAE Team Emirates 73

CLASSIFICA GPM

1 EVENEPOEL Remco Soudal – Quick Step 63

2 STORER Michael Groupama – FDJ 39

3 VINGEGAARD Jonas Jumbo-Visma 36

4 BARDET Romain Team dsm – firmenich 35

5 KUSS Sepp Jumbo-Visma 27

6 HERRADA Jesús Cofidis 22

7 SEPÚLVEDA Eduardo Lotto Dstny 21

8 KRON Andreas Lotto Dstny 20

9 ROGLIČ Primož Jumbo-Visma 18

10 AYUSO Juan UAE Team Emirates 15

CLASSIFICA GIOVANI

1 AYUSO Juan UAE Team Emirates 51:07:31

2 UIJTDEBROEKS Cian BORA – hansgrohe 2:53

3 ALMEIDA João UAE Team Emirates 6:02

4 BUITRAGO Santiago Bahrain – Victorious 10:38

5 EVENEPOEL Remco Soudal – Quick Step 16:35

6 MARTINEZ Lenny Groupama – FDJ 29:19

7 RUBIO Einer Augusto Movistar Team 31:46

8 VALTER Attila Jumbo-Visma 32:32

9 TIBERI Antonio Bahrain – Victorious 49:42

10 VAN EETVELT Lennert Lotto Dstny 1:19:28

